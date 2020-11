Novica za kolesarske navdušence. Dirka po Italiji bo naslednje leto pri nas.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolesarska dirka po Italiji 2021 bo obiskala tudi Slovenijo. Kot na spletu poroča časnik Primorske novice, bo cilj ene od etap italijanske kolesarske pentlje v Gorici, karavana pa bo obiskala tudi Brda in Novo Gorico.

"Ena od etap italijanske krožne dirke se bo gotovo zaključila v središču Gorice," goriškega župana Rodolfa Ziberno citira časnik. "Z odgovornim za Giro v naši deželi Enzom Cainerom sva se začela pogovarjati pred tremi meseci. Datuma goriške etape vam še ne morem sporočiti. Morda bo javnosti znan konec prihodnjega tedna. Lahko pa vam že povem, da bo cilj na Korzu Verdi pri Ljudskem vrtu," je še dejal župan.

Po pisanju časnika je Ziberna prepričan, da bo etapa obiskala tudi Slovenijo, čeprav pogovori o trasi etape še potekajo. "Obstaja več opcij. Najbolj realna je, da bodo kolesarji prečkali nekdanji mejo pri Števerjanu in obiskali Hum, nato bi se preko Brd vrnili do Nove Gorice in se čez goriško-novogoriški Trg Evrope oziroma Transalpino vrnili na italijansko stran. Goriška kolesarka etapa bi bila neke vrste poklon združeni Evropi."