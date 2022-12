UCI spremenila sistem točkovanja

Mednarodna kolesarska zveza (Uci) je spremenila kriterije, ki odločajo od vzponu in izpadu iz serije Worldtour. Pri Uciju so potrdili, da bodo skupne in etapne zmage na najbolj slovitih dirkah po Franciji, Italiji in Španiji v bodoče izdatneje ocenjene.

Bistveno več točk bodo po novem prinašale tudi kolesarske klasike Milano Sanremo, dirka po Flandiriji, Pariz-Roubaix, Liege-Bastogne-Liege in dirka po Lombardiji. Višje so tudi točke za zmago na olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu. Uci se je na ta način odzval na kritike in zahteve kolesarjev in moštev. Zdajšnji sistem je namreč omogočal, da so kolesarji na drugo in celo tretjerazrednih dirkah zbrali več točk, kot so jih lahko zbrali z etapno zmago na Giru ali Touru.

Po novem bo etapna zmaga v Franciji na primer vredna 210 namesto 120 točk, na omenjenih petih velikih dirkah pa bo zmaga vredna 800 namesto 500 točk. Novo je tudi pravilo, da se pri moštvenem točkovanju upošteva dosežke deseterice najboljših kolesarjev. Po novem bodo v ekipnem točkovanju upoštevali dosežke 20 športnikov.

Uci licence ekipam za WorldTour podeli vsake tri leta. Ekipa, ki prejme licenco, pa se avtomatično uvrsti tudi na vsa največja tekmovanja. Po lanski oceni sta se od elite poslovili moštvi Lotto-Soudal iz Belgije ter izraelska ekipa Premier Tech s štirikratnim zmagovalcem Toura Chrisom Froomom. Po posebnem postopku pa je izraelska ekipa vendarle prejela poseben status in avtomatska vabila za vsa tekmovanja.