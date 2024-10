V živo: Tadeju Pogačarju grozi oranžni alarm, organizatorji sprejeli odločitev

Dirka Tre Valli Varesine 2024 v živo:

Začetek dirke (168,3 km do cilja): Kolesarji so se podali na skoraj 170 km dolgo pot od Busto Arsizia do Vareseja v močnem deževju. Prvi favorit za zmago je Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).

Prireditelji enodnevne italijanske klasike po treh dolinah Vareseja so sprejeli odločitev, da bo današnja dirka nekoliko krajša. Kolesarji ne bodo vozili zadnjih dveh krogov, skupna dolžina dirke pa bo s tem krajša za 32 km. Tadeja Pogačarja in druščino tako v močnem deževju čaka 168,3 km dolga pot.

Danes nastopa 167 tekmovalcev. Čeprav so bili prijavljeni na štart, dirke niso začeli Kanadčan Michael Woods (Israel – Premier Tech), Italijana Damiano Caruso in Antonio Tiberi (oba Bahrain – Victorious), Francoz Alan Jousseaume (TotalEnergies) in Belgijec Alec Segaert (Lotto Dstny).

Pogačar: V tem vremenu bi lahko bilo kaotično ...

Kaj sta pred začetkom današnje dirke povedala glavna favorita za najvišja mesta, Tadej Pogačar in Remco Evenepoel? ''Danes dežuje, a ni to nič posebnega. V tem vremenu bi lahko bilo kaotično, saj je na cestah ostalo veliko vode. Skušali se bomo čim bolj prilagoditi razmeram in biti previdni,'' je napovedal aktualni svetovni prvak Pogačar, Belgijec pa je odvrnil: ''Močno dežuje, zato moramo biti zelo previdni. Za mano je naporna sezona, iz dirke v dirko bolj trpim. Komaj čakam naslednjo nedeljo, ko bom lahko odšel na počitnice,'' je Evenepoel na današnji dirki podal varnost na prvo mesto.