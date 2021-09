To je nov moštveni kolega Primoža Rogliča

Nizozemski vsestranski kolesar sicer nikoli ni tekmoval na poklicnih dirkah cestnega kolesarstva. V lanski sezoni je dvakrat stal na odru za zmagovalce na tekmah za svetovni pokal v gorskem kolesarstvu, letos pa enkrat. Na olimpijskih igrah v Tokiu in na svetovnem prvenstvu v Val di Soleju je obakrat zasedel deseto mesto v olimpijskem krosu.

"Zelo kul bo dirkati za Jumbo-Vismo. Pogovorili smo se o načrtu za naslednjih nekaj let, saj pred tem nisem veliko dirkal na cesti. Vse to je zame novo, medtem ko ima moštvo številne izkušnje na najvišji ravni in mi lahko pomaga, da se razvijem kot športnik. Zelo se veselim tega izziva," je ob podpisu pogodbe dejal Vader.

Vacancy has been filled🛎 We found someone who:

- knows how to handle a bike

- has Olympic experience

- is extremely talented



Mountain biker @MilanVader1 signs a 3️⃣-year-contract with Team Jumbo-Visma! Welcome to our team Milan!⚫️🟡