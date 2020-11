Tilen Finkšt začel z 11. mestom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Plovdivu v Bolgariji poteka evropsko člansko prvenstvo na velodromu. Slovenske barve zastopata Žiga Jerman in Tilen Finkšt.

Prvi dan je v dirki na izpadanje nastopil član kluba Ljubljana Gusto Santic Tilen Finkšt in zasedel zelo dobro 11. mesto. "Zadnja dva meseca smo dobro trenirali, pogoji so bili odlični. Prva izkušnja na EP je za mano. Z rezultatom sem kar zadovoljen. Bila je zelo hitra dirka, vsak štart je neka nova izkušnja za naprej. Upam, da bo šlo vse po načrtih in da izboljšamo ta rezultat," je po nastopu dejal Finkšt.

V četrtek bo nastopil še v šprintu, prvi nastop na prvenstvu pa čaka Jermana v discipline scratch (dirka na končni cilj).

