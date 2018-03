Nadarjeni Slovenec prepričal ekipo UAE Emirates

Tadej Pogačar

Devetnajstletni Tadej Pogačar velja za enega najobetavnejših kolesarjev v Evropi, ki mu mnogi, tudi selektor moške članske reprezentance in edini Slovenec z medaljo na cestni dirki na svetovnih prvenstvih Andrej Hauptman, napovedujejo svetlo prihodnost. Nase je opozarjal že v mlajših selekcijah, v mladinski je osvojil bron na evropskem prvenstvu, v članski konkurenci pa je največji uspeh dosegel na lanski dirki Po Sloveniji, ko je bil peti v kraljevski etapi na Roglo, peti je bil tudi v skupnem seštevku.

Verjetno se jim bo pridružil leta 2019

Z uvodom v sezono je zadovoljen. Foto: Vid Ponikvar Da je pod drobnogledom najboljših svetovnih ekip, ni bila skrivnost. Kar nekaj časa se je šušljalo, da ima kolesar iz Komende že dogovorjen prestop v eno od ekip svetovne serije, govorice pa so dobile potrditev januarja, ko je njegov domači klub Rog Ljubljana, zdaj Ljubljana Gusto Xaurum, na družbenem omrežju Facebook objavil videoposnetek s pripisom: "Iz Sicilije pa se nam je javil Tadej Pogačar, ki je na skupnih pripravah s svojo bodočo ekipo UAE. Danes so opravili trening na kronometer kolesih, vreme pa je s 15 stopinjami zelo primerno za treninge."

"Res je, imam predpogodbo z UAE za prihodnje leto. Moja odločitev je, ali bom šel že prihodnje leto. Verjetno bom šel," je potrdil Pogačar ter dodal, da je njegova selitev odvisna od pripravljenosti, zdravja in rezultatov.

Glavni cilj je slovenska pentlja

In po visokih rezultatih na začetku sezone že posega. Bil je peti in četrti na dirkah v Poreču, na domači dirki v Izoli je bil aktiven v begu, na etapni dirki Istrska pomlad je v kraljevski etapi po šprintu osvojil drugo mesto, skupno je bil tretji. Z uvodom v sezono je zadovoljen, a se že ozira proti vrhuncem sezone - to so zanj dirka Po Sloveniji, italijanske enodnevne dirke, pa tudi svetovno prvenstvo, ki bo septembra v Innsbrucku.

"Rezultata si najbolj želim na dirki Po Sloveniji. To je glavni cilj. Po dirki Po Sloveniji se začne drugi del sezone. V mislih bom imel tudi SP, pripravljal se bom na to. Bomo videli, kako bo šlo," pravi Pogačar.

Najboljši rezultat želi doseči na domačih tleh. Foto: Vid Ponikvar

Kljub 19 letom javnost od njega že nekaj časa pričakuje veliko, na vsaki dirki boj za vrh. A se s tem že odlično spopada. "To je zame pritisk, na vsaki dirki se od mene pričakuje čim boljši rezultat. Mene to samo še bolj motivira. Vedno dam vse od sebe. Na vsaki dirki. Tako ne morem nikogar razočarati," je sklenil Pogačar.

Ekipa UAE Emirates je zelo naklonjena slovenskim kolesarjem, ne nazadnje zanjo v letošnji sezoni kolesari Jan Polanc, v lanski sta mu družbo delala še Matej Mohorič in Marko Kump.