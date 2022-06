Spremembe pri Rogliču tik pred Tourom?

Do osrednjega kolesarskega dogodka letošnjega leta je le še mesec, pri nizozemskem moštvu Jumbo-Vismi, v dresu katerega bo naskakoval rumeno majico najboljšega Primož Roglič, pa še ni znano, kdo vse bo pomočnik. Sicer so bila na začetku leta imena obelodanjena, zdaj pa je znano, da bodo zagotovo na Dirki po Franciji kolesarili Roglič, Jonas Vingegaard in Wout van Aert.

Pred Primožem Rogličem je generalka za Tour de France. Od nedelje naprej bo dirkal na Kriteriju po Dofineji, kjer bo osrednji favorit za končno zmago. Vse bo priprava za Dirko po Franciji, ki se bo začela 1. julija.

Če je bilo še nedolgo nazaj jasno, kdo bo branil barve nizozemskega moštva na dirki vseh dirk, je zdaj več odprtih vprašanj. Primož Roglič in Jonas Vingegaard bosta osrednja aduta za rumeno majico najboljšega, Wout van Aert pa si želi osvojiti zeleno majico za najboljšega po točkah.

Za preostalih pet mest je zdaj v igri kar osem kolesarjev. Januarja so v ekipi izpostavljali, da imajo mesto zagotovljeno še Steven Kruijswijk, Sepp Kuss in Rohan Dennis, vendar športni direktor Merijn Zeeman poudarja, da bo lahko tik pred Tourom prišlo do spremembe: "Želimo imeti odprte možnosti. V zadnjih mesecih smo si podrobno ogledali traso dirke in jasno je, da moramo priti na dirko v najboljši možni sestavi."

Osem kandidatov za pet prostih mest

V prvem tednu bodo v ospredju tudi znamenite francoske kocke in na takšni trasi v ekipi ne potrebuješ le klasičnega razmerja med hribolazci in tistimi za vožnjo po ravnini: "Skupina mora biti pripravljena na dirko. Povrhu vsega se spopadamo z okužbami s koronavirusom. Fantje lahko odpadejo v zadnjem trenutku, bodisi zaradi padcev bodisi zaradi poškodb. Na to moramo biti pripravljeni."

Ob Primožu bo na Dirki po Franciji kolesaril še Wout van Aert, ki ga zanima zelena majica za najboljšega po točkah. Foto: Guliverimage

In katerih osem kolesarjev je torej v igri za pet mest? Ob Kruijswijku, Kussu in Dennisu so še Mike Teunissen, Robert Gesink, Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck in Christophe Laporte.

"Vsi ti kolesarji so pripravljeni za Tour, vendar bomo morali nekaj njih razočarati. To je težka odločitev, a je to profesionalni šport. Na drugi strani je to logična posledica razvoja ekipe. Raven je namreč zelo visoka," je dejal Zeeman in na vprašanje, kako je trojica Kruijswijk, Kuss in Dennis odreagirala, odgovoril: "Kar se njihove priprave tiče, se nič ne spremeni. Vseh teh osem kolesarjev je v igri za odhod na Tour. Predstavili smo jim, da želimo imeti kar se da široko skupino, ki je pripravljena nastopiti. Prostor na Touru je zelo dragocen."