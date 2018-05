Spet je zadišalo po slovenskih stopničkah

Dvanajsto etapo kolesarske dirke po Italiji, ki se je začela v Osimu, po 214 kilometrih pa končala na dirkališču v Imoli, je v sprintu dobil Sam Bennett. Kolesar ekipe Bora Hansgrohe tokrat v zaključku ni imel prave konkurence in se je zaslužene veselil svoje druge zmage na dirki.

Spet je eno glavnih vlog igral slovenski as Matej Mohorič, ki se je v zadnjih kilometrih na spustu pridružil ubežnikoma Italijanu Diegu Ulissiju in Kolumbijcu Carlosu Betancurju - ta sta napadla na zadnjem vzponu, približno osem kilometrov pred ciljem (Ulissi je kmalu odpadel), ves čas narekoval ritem, toda tokrat si ni priboril dovolj prednosti, tako da ga je skupina približno 300 metrov pred ciljem ujela. Takrat je skočil 27-letni Bennett in si z dolgim sprintom priboril zmago, svojo 24. v karieri.

"Težka zmaga. Pred sprintom sta bila dva kolesarja pred nami, nisem vedel, koliko energije jima je ostalo, zato sem hitro začel sprint. To je bilo tveganje, ki pa se mi je obrestovalo. Imel sem različne informacije, kaj se dogaja z Elio Vivianijem, nisem vedel, da ga ni zraven, zato sem se osredotočil le na to, da zadržim prednost. Uspelo mi je, ta zmaga mi pomeni še več kot prva. To je tudi nova injekcija samozavesti," je bil na cilju zadovoljen Bennett.

Matej Mohorič je spet opozoril nase, napredoval pa je tudi v skupnem seštevku, zdaj je kot najboljši Slovenec na 32. mestu, za mesto je prehitel tudi Jana Polanca, ki je tokrat zaostal tri minute in štiri sekunde. Foto: Getty Images

Drugo mesto je osvojil Nizozemec Danny Van Poppel, tretje pa Mohoričev moštveni kolega Italijan Niccolo Bonifazio. Mohorič je etapo končal v glavnini, zasedel je 30. mesto, isto velja za vodilnega v skupnem seštevku Britanca Simona Yatesa, Jan Polanc in Domen Novak pa sta si nabrala zaostanek.

Etapa je bila v večji meri ravninska, zato so strokovnjaki napovedovali skupinski sprint. Pobeg petih italijanskih kolesarjev iz drugorazrednih moštev je bil bolj za reklamo, za zanimive zadnje kilometre pa so poskrbeli dež, veter, edini kategorizirani vzpon in pa nato še spust. Napadov v zadnjem delu ni manjkalo, poskušali so Nizozemec Tim Wellens, pa v slogu trase, ki je dvakrat zašla na stezo formule 1, Kolumbijec Sergio Henao Montoya (Njegov rojak Juan Pablo Montoya je zmagoval na dirkah formule 1), nato še Ulissi, Betancur in Mohorič. A nihče si večje prednosti ni prikolesaril, predvsem za Slovenca je bil spust nekoliko prekratek, proga pa za kakšnih 300 metrov predolga.

Dirka po Italiji, 12. etapa: 1. Sam Bennett (Irs/Bora-Hansgrohe) 4:49:34

2. Danny van Poppel (Niz/LottoNL-Jumbo)

3. Niccolo Bonifazio (Ita/Bahrain-Merida)

4. Baptiste Planckaert (Bel/Katjuša-Alpecin)

5. Jurgen Roelandts (Bel/BMC Racing Team)

6. Michael Moerkoev (Dan/Quick-Step Floors)

7. Manuel Belletti (Ita/Androni Giocattoli-Sidermec)

8. Clement Venturini (Fra/AG2R La Mondiale)

9. Florian Senechal (Fra/Quick-Step Floors)

10. Enrico Battaglin (Ita/LottoNL-Jumbo)

...

30. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Merida) isti čas

78. Jan Polanc (Slo) + 3:04

163. Domen Novak (Slo/Bahrain Merida) 14:08

... Skupno: 1. Simon Yates (VBr/Mitchelton-Scott) 51:57:55

2. Tom Dumoulin (Niz/Sunweb) + 0:47

3. Thibaut Pinot (Fra/Groupama-FDJ) 1:04

4. Domenico Pozzovivo (Ita/Bahrain-Merida) 1:18

5. Richard Carapaz (Ekv/Movistar) 1:56

6. George Bennett (NZl/LottoNL-Jumbo) 2:09

7. Rohan Dennis (Avs/BMC) 2:36

8. Pello Bilbao (Špa/Astana) 2:54

9. Patrick Konrad (Avt/Bora-Hansgrohe) 2:55

10. Fabio Aru (Ita/UAE Emirates) 3:10

...

32. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Merida) + 26:33

33. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 27:32

151. Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) 2:15:24

...

