Kolesarska dirka Po Sloveniji Na slovenskih cestah bomo priča rekordu Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 6,65 termometer Rok Plestenjak Avtorji: Jaka Lopatič,

Foto: Vid Ponikvar

Tradicionalna kolesarska dirka Po Sloveniji bo letos doživela že jubilejno 25. izvedbo in imela dodatne razsežnosti. Konkurenca bo izjemna, dirka pa bo potekala kar pet dni. Direktor dirke Bogdan Fink, nekdanji zmagovalec Jani Brajkovič in mladi kolesar Tadej Pogačar so predstavili potek etap, na katerih bo kolesarska karavana drvela tudi po avstrijskih in madžarskih cestah. Nastopilo bo 22 ekip, kar je rekordno na največji slovenski kolesarski pentlji. Deveto WorldTour ekipo so morali celo zavrniti.