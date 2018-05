Britanec z zmago še povečal prednost v skupnem seštevku

Vodilni kolesar dirke po Italiji Britanec Simon Yates je z zmago v 11. etapi, ki se je po 156 kilometrih končala v Osimu, še povečal prednost v boju za rožnato majico. Član ekipe Mitchelton-Scott je napadel 1,5 kilometra pred ciljno črto, na koncu je imel dve sekundi prednosti pred Nizozemcem Tomom Dumoulinom.

Yates je po zaslugi bonus sekund, ki jih je dobil za etapno zmago, prednost pred branilcem zmage na Giru Dumoulinom v skupnem seštevku povečal z 41 na 47 sekund.

Tretje mesto v etapi je zasedel Italijan Davide Formolo, ki je zaostal pet sekund.

Po torkovi najdaljši etapi letošnje italijanske pentlje, ko je za slovensko veselje poskrbel Matej Mohorič, je kolesarje danes čakala skoraj 100 kilometrov krajša preizkušnja, ki pa je bila vseeno precej razgibana. Z begom je poskusilo šest kolesarjev, ki pa do cilja niso zmogli. V glavnini je šlo namreč v zadnjih kilometrih zelo hitro, favoriti pa so se na koncu udarili za etapno zmago.

Na zadnjem spustu je glavnino za preostalima ubežnikoma vodil Mohorič, ko se je cesta postavila navkreber, pa sta najprej napadla Čeh Zdenek Štybar in Belgijec Tim Wellens. Yates je poskrbel, da jima ni uspelo, ko je pospešil 1,5 kilometra pred koncem etape. Še najbolj mu je lahko sledil lanski zmagovalec Dumoulin, ki pa ni imel dovolj moči, da bi ga resneje ogrozil.

Etapne zmage ni bilo v načrtu, a se mu je izšlo

"Napad danes smo in ga nismo načrtovali. Pred startom smo se odločili, da etapne zmage ne bomo lovili, saj so na takšnih trasah številni kolesarji hitrejši od mene. To se je deloma potrdilo. Tim Wellens in Lotto-Jumbo sta bila spredaj, ko smo lovili ubežnike. Bili so samozavestni, da jim lahko uspe. Etapne zmage ni bilo v načrtu, toda poskusil sem," je povedal Yates, ki ima na letošnjem Giru že dve etapni zmagi.

Jan Polanc je bil na 39. mestu najhitrejši Slovenec. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Polanc najhitrejši med Slovenci

Najboljši Slovenec na cilju je bil Jan Polanc (UAE Emirates) na 39. mestu z zaostankom 1:05 minute. Mohorič (Bahrain-Merida) je bil 49., zaostal je 1:58 minute. Domen Novak (Bahrain-Merida) je na 124. mestu zaostal 9:10 minute. Skupno je Polanc 30., Mohorič 32., Novak pa precej bolj zadaj, na 140. mestu.