Matej Mohorič je zmagal na dirki po Italiji! #video

Matej Mohorič je poskrbel za nov velik podvig slovenskega kolesarstva. Foto: Getty Images

Matej Mohorič je Sloveniji prikolesaril peto etapno zmago na Giru in osmo na tritedenskih dirkah. Triindvajsetletnik je lani na dirki po Španiji prvič zmagal na etapi ene od treh tritedenskih dirk, takrat še v dresu UAE Emirates, svojo drugo je slavil danes kot član Bahrain-Meride.

Podbličan se je v lov na etapno zmago podal dobrih 39 kilometrov od ciljne črte, ko je odgovoril na napad Italijana Davideja Villele. Skupaj sta hitro ujela Italijana Marca Frapportija, ki je vztrajal spredaj. Mohorič je na spustu z zadnjega kategoriziranega vzpona dneva pokazal svoje mojstrstvo, v primerjavi z Villelo je naredil nekaj razlike, toda Italijan in Nemec Nico Denz, ki se je na spustu podal za vodilnima, sta ga ujela 18,4 kilometra pred koncem. Villela je omagal, Mohorič in Denz pa sta sama nadaljevala proti ciljni črti.

Mohorič je v zadnji kilometer vstopil kot prvi, čakal na morebitni napad Denza, a se odločil za pospeševanje, Nemec pa ni imel dovolj moči.

Do tretjega mesta v etapi je prišel Irec Sam Bennett.

Takole je Matej Mohorič prišel do zmage v 10. etapi:

Wow! 😱



Matej Mohoric wins stage 10 by the smallest of margins in a thrilling finish! 👏#Giro101 pic.twitter.com/qiiUEUlheP