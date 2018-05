Slovenski junak po velikem podvigu: Naslednji teden je še ena zanimiva in lepa

Matej Mohorič po zmagi v 10. etapi Dirke po Italiji

Nekdanji svetovni prvak med mladinci in mlajšimi člani Matej Mohorič postaja iz dirke v dirke večji kolesarski zvezdnik. Uveljavil se jo kot odličen pomočnik, tekmovalec za vse vrste tras, po nekaj letih učenja na najvišji ravni kolesarstva pa je dokazal tudi, da zna zmagovati. To je nenazadnje potrdil danes z etapno zmago na dirki po Italiji.

Matej Mohorič je v družbi lepotic takole proslavljal zmago v 10. etapi Dirke po Italiji. Foto: Getty Images

"Etapa je bila zelo dolga in zelo težka. Moja naloga je bila, da sem danes v begu. To mi je sprva uspelo, ampak je v glavnini šlo res hitro. Ritem je bil hud, ujeli so nas na polovici. Dobro sem se počutil, napadal, na koncu pa uspel v sprintu," je iz Italije v pogovoru povedal Mohorič, ki je letos zmagal dvakrat, prav na vsaki dirki pa igra vidno vlogo.

Prav današnja 10. etapa, najdaljša na letošnjem Giru, je pri 23-letniku takoj vzbudila zanimanje in si jo je označil kot tarčo za poskus lova na etapno zmago, svojo drugo na tritedenskih dirkah. "Podčrtal sem si jo zaradi dolžine in zahtevnosti. Pa tudi zaradi prvega vzpona. Pobeg bi danes uspel do cilja, če ne bi zadaj ostal Chaves," je pojasnil Podbličan, ki se je med ubežnike preselil že takoj po startu in nase prvič opozoril na prvem spustu.

Ubežnikom se sprva ni izšlo. Na prvem vzponu dneva je v težave zašel Kolumbijec Esteban Chaves, po devetih etapah drugi v skupnem seštevku, glavnina se je razdelila, skupina z rožnato majico Britanca Simona Yatesa pa se je odpeljala v lov za prvimi kolesarji.

Do zmage je prišel po silovitem šprintu v finišu dirke. Foto: Getty Images

Naslednji teden je še ena zanimiva in lepa etapa

Mohorič je Sloveniji danes prikolesaril peto etapno zmago na Giru in osmo na tritedenskih dirkah. Lani na dirki po Španiji je prvič zmagal na etapi ene od treh tritedenskih dirk, takrat še v dresu UAE Emirates, svojo drugo je slavil kot član Bahrain-Meride.

Po etapnem uspehu verjame, da bo še kakšen dan dobil proste roke za kakšen svoj poskus, nenazadnje je tako na začetku sezone dejal tudi glavni športni direktor ekipe iz Bahrajna Gorazd Štangelj, ki je takrat povedal, da Mohoriča v svoje vrste ni pripeljal kot pomočnika, temveč kot kolesarja, ki bo v Bahrain-Meridi imel vidno vlogo.

"Super nam gre kot ekipi. Gremo dan za dnem. Domenico Pozzovivo in njegov boj za generalno razvrstitev sta zdaj prioriteta, gremo pa dan za dnem. Že jutri je na papirju lepa etapa, ki bi mi lahko ustrezala. Toda mislim, da bom preveč utrujen. Bomo videli. Naslednji teden je prav tako še ena zanimiva in lepa etapa," je zaključil Mohorič.