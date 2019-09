Danec Pedersen je svetovni prvak, v cilj cestne dirke prišel le en Slovenec

Pedersen je bil v ciljnem šprintu trojice, ki je vse do cilja zadržala prednost pred glavnino, močnejši od Italijana Mattea Trentina in Švicarja Stefana Künga. Edini Slovenec, ki je prečkal ciljno črto je bil Tadej Pogačar, bil je 18., minuto in 14 sekund za zmagovalcem.

Primož Roglič, Jan Tratnik, Matej Mohorič, Grega Bole, David Per in Luka Pibernik so odstopili. Kot še mnogi drugi. Kolesarje je namreč ves čas dirke močil dež, bilo je mraz, prireditelji so morali dirko zaradi poplavljenih cest skrajšati za 24 kilometrov, tako je bila dolga "le" 261 kilometrov. Na spolzkih cestah je bilo nekaj padcev, a k sreči nobenih večjih poškodb.

Potek dirke:

Cilj: Mads Pedersen je svetovni prvak, srebro je osvojil Matteo Trentin, bron pa Stefan Küng!

16:50: Trentin, Küng in Pedersen so se otresli Van der Poela in Moscona, pred glavnino imajo šest kilometrov pred ciljem več kot minuto prednosti.

16:35: Van der Poel, Trentin, Moscon, Küng in Pedersen imajo 15 kilometrov pred ciljem 49 sekund prednosti pred glavnino, skupinica zasledovalcev je obupala. Tadeja Pogačarja je zapustil še Pibernik.

16:15: Dirko je končal še Matej Mohorič, slovenske barve zdaj branita le še Pogačar in Pibernik, v vodilni skupini je Teunissena zamenjal njegov rojak Mathieu Van der Poel, pridružil pa se ji je še en Italijan, Matteo Trentin. Sledi jim trojica, glavnina pa tudi ni daleč. Do cilja je še nekaj manj kot 30 kilometrov.

It’s all kicking off! 💥 @MikeTeunissen 🇳🇱 dropped from lead group and @mathieuvdpoel 🇳🇱 rides clear of the peloton to bridge to the leaders. @MATTEOTRENTIN goes with him.



The peloton explodes!#Yorkshire2019 pic.twitter.com/0dZPRoiiz3 — UCI (@UCI_cycling) September 29, 2019

15:58: Craddock je popustil, vodilnemu Küngu pa so se pridružili Nizozemec Mike Teunissen, Danec Mads Pedersen in Italijan Gianni Moscon. Dobrih 40 kilometrov do cilja imajo vodilni kvartet 20 sekund prednosti pred glavnino.

15:45: Odstopil je še Grega Bole, Slovenija ima na dirki le še tri tekmovalce, Tadeja Pogačarja, Mateja Mohoriča in Luko Pibernika. Ubežnika, Küng in Craddock, vozita dobrih 20 sekund pred glavnino, do cilja pa imajo kolesarji še 50 kilometrov.

15:25: Odstopi se še kar vrstijo, sestopila tudi Italijan Diegu Ulissi, pa branilec naslova svetovnega prvaka, Španec Alejandro Valverde ... Do cilja je še 63 kilometrov, vreme je še naprej obupno, glavnini sta nekoliko pobegnila Švicar Stefan Küng in Američan Lawson Craddock, vozita kakšnih 30 sekund pred zasledovalci.

2 rider break. @lawsoncraddock 🇺🇸 and @stefankueng 🇨🇭 hovering around 30 seconds ahead of the bunch.



4 laps to go. #Yorkshire2019 pic.twitter.com/PTe4ScL8hs — UCI (@UCI_cycling) September 29, 2019

15:15: Na dirki vztraja še 91 kolesarjev, do cilja imajo še 70 kilometrov.

Last time through the start/finish there was 91 riders remaining in the peloton, strung out over 1 minute 33 seconds.



80km to go now. #Yorkshire2019 pic.twitter.com/iShqxpmgLz — UCI (@UCI_cycling) September 29, 2019

14:50: V dirki ostaja le še sto kolesarjev, odstopov je malo morje, tudi slovenska reprezentanca nadaljuje močno osiromašena, po Tratniku in Rogliču sta odstopila še Jan Polanc in David Per. Fantje so opravili svoj del naloge, v mrazu in dežju pa po tem niso vztrajali več dolgo. Odstopili sta tudi Belgijca Remco Evenepoel in Philippe Gilbert ter številni drugi. Do cilja je še 80 kilometrov.

14:15: Primož Roglič ima dovolj, sestopil je s kolesa. Odstopili so še Nizozemec Jos van emden, Irec Dan Martin, Poljak Pawel Poljanski ...

14:05: Beg je končan, enajsterica je zdaj v glavnini, z dirko pa je končal Avstralec Rohan Dennis, ki je svoje kolo "parkiral" v boksih. Do cilja imajo kolesarji še 120 kilometrov.

Odstopov je veliko, s kolesa je sestopil tudi Jan Tratnik, pa Španec Izaguirre, , Kolumbijca Narvaez Prado in Capedo, Belorus Kirjenka, Eritrejci Taklehaimanot, Berhane in Debesay ...

13:55: V glavnini je prišli do padca, na tleh se je znašel tudi eden od favoritov, Belgijec Philippe Gilbert, ustaviti se je moral tudi svetovni podprvak v kronometru, Gilbertov mladi rojak Remco Evenepoel, vsi kolesarji so se pobrali in nadaljevali z dirko, za zdaj ne kaže, da bi se kdo pri padcu resneje poškodoval. Prednost ubežne skupine še naprej pada.

🚨 CRASH 🚨



One of the pre-race favourites, @PhilippeGilbert 🇧🇪, goes down as the peloton comes onto Parliament Street.

Looks painful, but he now has a strong team to bring him back into the fold. #Yorkshire2019 pic.twitter.com/AHlhAlGlSg — UCI (@UCI_cycling) September 29, 2019

13:51: Prednost ubežne skupine naglo pada, 125 kilometrov pred ciljem znaša le še minuto in pol.

The Peloton weaves its way through Ripon, 3:15 behind the breakaway with 140km to go.



Fantastic support on the road side despite the rain.

👏 🌧 #Yorkshire2019 pic.twitter.com/L7W17Df9Ct — UCI (@UCI_cycling) September 29, 2019

13:40: kolesarji imajo do cilja še 12 kilometrov, ubežniki imajo slabe tri minute prednosti pred glavnino. Poleg Polanca in zmagovalca letošnje Vuelte Rogliča so v ubežni skupini še junak letošnjega Gira Richard Carapaz iz Ekvadorja, pa Kolumbijec Nairo Quintana, Nemec Jonas Koch, Danec Magnus Cort Nielsen, Poljak Maciej Bodnar, Švicar Silvan Dillier, Čeh Petr Vakoč, Kanadčan Hugo Houle in Američan Alex Howes.

Zadnja preizkušnja letošnjega svetovnega prvenstva se je začela ob 10. uri, kmalu po štartu je pobegnila skupina 11 kolesarjev, med njimi sta tudi slovenska tekmovalca Primož Roglič in Jan Polanc.

💦💦💦



When the going gets tough, the tough get going! #Yorkshire2019 pic.twitter.com/VDteMLESoP — UCI (@UCI_cycling) September 29, 2019

Kolesarji so se s štarta v Leedsu podali ob 10.00, cilj pa naj bi po 261 kilometrih okrog 16.30 dosegli v Harrogatu.

Kot so sporočili iz Kolesarske zveze Slovenije je trasa skrajšana zaradi poplav, sprememba pa je tudi ta, da kolesarji ne bodo vozili dela trase z zadnjima vzponoma, bodo pa zato odpeljali dva dodatna kroga v Harrogatu.

World Championships: Elite men's road race shortened by 24km due to bad weather | https://t.co/pDVIDxOBuP pic.twitter.com/rzK2qBYdHZ — Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) September 29, 2019

Mate of a mate has been sent this by @katushacycling . It's up by #buttertubs. Standard Sunday club run weather up t'north. Hell, you wanna see the flat area, this is at the 15% section of the climb😉 pic.twitter.com/vVy5CkDOLB — Dave Everett (@ShoddyCycling) September 29, 2019

V najožji krog favoritov sodijo Nizozemec Mathieu van der Poel, Francoz Julian Alaphilippe, Belgijca Greg van Avermaet in Philippe Gilbert ter Slovak Peter Sagan, ki je na prizorišče v svojem značilnem ležernem slogu pripotoval šele v petek zvečer. V pogovoru za Cyclingnews je priznal, da pogreša mavrično majico, ki jo je v preteklosti nosil že trikrat.

Slovenci med favorite ne sodijo, a si vseeno želijo, da bi krojili razplet ter se vmešali v boj za čim višja mesta.