Nizozemka po stokilometrskem begu do novega zlata, Bujakova 45.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nizozemska kolesarka Annemiek van Vleuten si je s samostojno akcijo nekaj več kot 100 kilometrov pred ciljem cestne dirke na svetovnem prvenstvu v Yorkshiru privozila zlato medaljo. Nizozemski uspeh je s srebrom dopolnila lanska prvakinja Anna van der Breggen. Edina Slovenka na cilju je bila Eugenia Bujak na 45. mestu. Preostali Slovenki Urška Žigart in obolela Urša Pintar nista prišli do cilja.

Van der Breggnova je bila na cilju prva od manjše zasledovalne skupine, za rojakinjo je zaostala 2:15 minute. Bron je osvojila Avstralka Amanda Spratt z 2:28 minute zaostanka. Preostale kolesarke so si sledile druga za drugo, Bujakova pa je čez cilj prišla na repu glavnine na 45. mestu. Zaostala je 5:46 minute.

Brez izboljšanja 22. mesta

Bujakova je dva dni pred dirko dejala, da zaradi težav s poškodba s prvega dela sezone ni povsem 100-odstotna, saj ima dobre in slabe dni, ko pride do dirk. Vseeno pa je celotna reprezentanca razmišljala, da lahko katera od Slovenk izboljša 22. mesto Pintarjeve iz SP v Bergnu 2017, kar ostaja najboljša slovenska uvrstitev med ženskami na cestnih dirkah.

Eugenija Bujak je končala na 45. mestu. Foto: Kolesarska zveza Slovenije

"Malo me je zmanjkalo. Zaključni krog je zahteven. Najdaljši klanec na krogu je bilo zelo težek, na njem sem trpela. Zadovoljna sem, da sem sploh tu. Marca nisem vedela, da bom končala sezono tukaj, na SP, saj sem bila poškodovana. Hvala ekipi BTC City Ljubljani za podporo," je povedala Bujakova, ki je januarja lani poljski potni list zamenjala za slovenskega.

O zaključnih nekaj 100 metrih pa je dejala: "Bila sem spredaj. Skušala sem biti v dobrem položaju. Zmanjkalo je moči. Morda je bil zame en krog preveč. Noge niso bile slabe."

Bujakova je sicer za Slovenijo na SP nastopila prvič. Lani je v zeleno-belem dresu dirkala na evropskem prvenstvu v Glasgowu, ko je bila 13. na cestni dirki in sedma v vožnji na čas.

SP v Angliji se bo končalo v nedeljo s cestno dirko moških elite. Na startu bo osmerica Slovencev. Poleg Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja še Matej Mohorič, Jan Tratnik, Grega Bole, Luka Pibernik, Jan Polanc in David Per.

Izidi, cestna dirka, ženske (149,5 km): 1. Annemiek van Vleuten (Niz) 4:06:05

2. Anna van der Breggen (Niz) + 2:15

3. Amanda Spratt (Avs) 2:28

4. Chloe Dygert (ZDA) 3:24

5. Elisa Longo Borghini (Ita) 4:45

6. Marianne Vos (Niz) 5:20

7. Marta Bastianelli (Ita)

8. Ashleigh Moolman (Jar)

9. Lisa Brennauer (Nem)

10. Coryn Rivera (ZDA) vse isti čas

...

45. Eugenia Bujak (Slo) 5:46 - Urša Pintar in Urška Žigart dirke nista končali

Preberite še: