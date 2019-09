Nepazljivi Slovenci razočarani končali cestno dirko mlajših članov

Cestna dirka mlajših članov na kolesarskem svetovnem prvenstvu v Harrogatu se je končala z razočaranjem Nizozemcev, saj so zmagovalca Nilsa Eekhoffa diskvalificirali, ter Slovencev, saj so ostali brez boja za vidnejša mesta. Zaradi trenutka nepazljivosti, verjame Žiga Jerman. Najboljši Slovenec je bil Tilen Finkšt na 25. mestu.

Mlajši člani so morali med Doncastrom in Harrogatom premagati 173 kilometrov, od tega dva zaključna kroga v mestu, ki gosti cilje vseh dirk SP. Po poti jih je motil tako dež kot sonce ter številne okvare in padci.

After a review of the race footage by the UCI commissaires, @nilseekhoff has been disqualified.



The Men U23 Road Race Podium:



🥇 Samuele Battistella 🇮🇹

🥈 @stefbike89 🇨🇭

🥉 @Tompid 🇬🇧 #Yorkshire2019 pic.twitter.com/7cpgxhfqLQ — UCI (@UCI_cycling) September 27, 2019

Dirka se je začela lomiti v zadnjih 60 kilometrih, na najtežjem klancu dneva. Jerman je na njem sprva pokril prvi napad, v drugi polovici klanca je zdrsnil nazaj, nekaj mest pred njim je vozil Jarc, iz ozadja pa se je do skupine prebil Finkšt.

Skupini sta dirkali na vso moč, a je bilo v drugi premalo sloge, da bi se priključila prvi.

Po pritožbi zlato Italijanu

Na koncu se je zmago udarilo sedem kolesarjev. Eekhoff je skupaj s Kolumbijcem Sergiom Higuito in Dancem Andreasom Kronom ujel prve štiri kolesarje. Na krajši vzpon do ciljne ravnine je nadzoroval skupino, v sprintu pa ugnal vse. Drugi je bil Italijan Samuele Battistella, tretji Švicar Stefan Bissegger.

His reaction says it all! 🌈



Nils Eekhoff is your 2019 UCI U23 WORLD CHAMP! 🥇 #Yorkshire2019 pic.twitter.com/4b7JKwvsVT — UCI (@UCI_cycling) September 27, 2019

A veselje Eekhoffa ni trajalo dolgo. Italijani so se pritožili, saj je Nizozemec zaradi težav na začetku dirke glavnino lovil v zavetrju avtomobila. Sodniki so dolgo časa odločali, na koncu pa Eekhoffa diskvalificirali. Tako je zlato dobil Battistella, srebro Bissegger, bron pa na veselje domačinov Tom Pidcock.

Kaj pa Slovenci?

Prvi Slovenec na cilju je bil 25. Finkšt. Jarc je končal na 37., Jerman na 40. mestu. Vsi so zaostali nekaj več kot tri minute. Jaka Primožič je s slabimi 13 minutami zaostanka osvojil 69. mesto, Žiga Horvat na 111. mestu pa 20:37 minute.

Najbolj je bil razočaran Jerman, ki je celo razmišljal o boju za medaljo. Verjel je, da je dobro pripravljen in da mu proga ustreza.

"Nisem pričakoval tega. Vedel sem, v kakšni formi sem, zato sem ciljal višje. Na prvem klancu smo bili trije skupaj spredaj. Prišlo je do trenutka nepazljivosti, odpeljalo se nam je 30, 40 kolesarjev. Malo sem počil, mislil sem, da bosta Aljaž in Tilen lahko povlekla z ostalimi fanti. Videl sem, da se skupina oddaljuje. Šel sem na vso moč. Na koncu smo trije, štirje krožili, kar je bilo premalo," je dan opisal razočarani Jerman.

Tactical, nervous moments! 😬

Just 7 second gap to the chase. #Yorkshire2019 pic.twitter.com/TWAqH9LkvV — UCI (@UCI_cycling) September 27, 2019

"Dan je bil zelo težek. Na vrhu klanca smo vsi bili spredaj, na veter smo razpadli. Trudili smo se in trudili, ampak žal. Šlo je na mrtvo. Če bi ujeli, bi videli, na koga bi dirkali," je dejal Finkšt.

"Niti sam ne vem, kaj je šlo narobe"

"Odločilen trenutek je bil veter na vrhu klanca. Fantje so to vedeli. Niti sam ne vem, kaj je šlo narobe, še iščem odgovore. Malo so se spočili. Zgodilo se je, kar se je. Skupina je šla na polovico, niso več ujeli in vse je splavalo po vodi. Niso mogli, vsaj tako so povedali. Naredili smo, kar ne bi smeli. Preživeli smo klanec, nato pa ostali zadaj zaradi vetra, kar je res začetniška napaka," pa je razložil selektor Martin Hvastija.

Še eno mladinsko zlato v ZDA Pred dirko mlajših članov so s cestno dirko opravile še mladinke, najbolj veseli pa so bili zopet v taboru ameriške reprezentance, Zlato medaljo je namreč osvojila Megan Jastrab, srebro je vzela Belgijka Julie de Wilde, bron pa Nizozemka Lieke Nooijen. 🥇🌈🥇🌈



It’s GOLD for Megan Jastrab 🇺🇸 in Junior Women’s Road Race!! #Yorkshire2019 pic.twitter.com/RXiglxutKs — UCI (@UCI_cycling) September 27, 2019

Preberite še: