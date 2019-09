Velika smola slovenske kolesarke, ki je po padcu pritekla čez črto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mlada Slovenka Nika Jančič je zadnje kilometre premagovala v prvi skupini, imela dober položaj in čakala na svojo priložnost v šprintu. Na zadnjem vzponu pred ciljno ravnino je izgubila nekaj metrov, na zavoju pa so kolesarke pred njo padle in mlada Slovenka se padcu ni mogla izogniti.

Hitro se je pobrala, a zaradi težav s kolesom ni mogla kolesariti do cilja. V cilj je pritekla, njen zaostanek na 53. mestu je znašal eno minuto in 35 sekund.

Ana Ahačič je na 58. mestu zaostala dve minuti. Metka Mikuž je končala na 90. mestu z dobrimi 14 minutami zaostanka, Tjaša Sušnik je v cilj prišla zadnja, 92., in sicer z nekaj več kot 25 minutami zaostanka.

Popoldne bo v angleški grofiji še dirka mlajših članov.