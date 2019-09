Slovenke želijo izboljšati 22. mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Klubski sotekmovalki Urša Pintar in Eugenija Bujak bosta jutri zastopali slovenske barve.

Slovenijo bodo na sobotni cestni dirki svetovnega prvenstva v Yorkshiru zastopale kolesarke Eugenia Bujak, Urša Pintar in Urška Žigart. Njihova želja in selektorja Gorazda Penka je, da izboljšajo 22. mesto Pintarjeve iz Bergna 2017, kar je najboljša slovenska uvrstitev v ženski konkurenci na SP.

Po prvotnem načrtu bi morale v soboto Slovenijo zastopati Bujakova, Pintarjeva in Urška Bravec, ki je dirkala v nedeljski mešani štafeti reprezentanc v vožnji na čas. A si je selektor Gorazd Penko premislil, ko je videl progo, in namesto Bravčeve v ekipo poklical Urško Žigart.

Ta je v letošnji sezoni pokazala nekaj zelo dobrih predstav, nazadnje na etapni dirki v Franciji l'Ardeche, ki velja za eno najtežjih etapnih dirk v ženskem kolesarstvu. Skupno je bila 14.

Na spomladanski dirki po Burgosu je bila sedma, na državnem prvenstvu v vožnji na čas in cestni dirki pa tretja, na obeh dirkah sta bili pred njo le Bujakova in Pintarjeva. Bržčas bosta glavni adutinji za izboljšanje 22. mesta Bujakova in Pintarjeva. Slednja ima za seboj zelo dobro sezono.

Potrebna bo sreča

Gorazd Penko je selektor slovenske ženske kolesarske reprezentance. Foto: Sportida "Letošnja sezona je bila kar dobra. Dosegla sem kar nekaj zame najboljših uvrstitev na dirkah svetovne serije. Letošnje SP bo zahtevno, trasa je tehnično zahtevna, tudi dolžina bo naredila selekcijo. Bomo videli, potrebna bo sreča. Na startu bo več kot 150 tekmovalk, treba bo paziti na položaj in vožnjo pred vzponi. Če bo dober dan, dobre noge in sreča, lahko dirko končam v ospredju," je dejala Pintarjeva.

Bujakova se počasi vrača v pravo formo, saj se je v prvem delu sezone ukvarjala s poškodbo. Ta je zdaj že preteklost, a kot sama pravi, forma še ni prava, spreminja se iz dneva v dan.

"Upam, da bom imela dober dan. Rada bi odpeljala dirko, kot jo znam. In brez napak. Če bom dirkala pametno in prihranila dovolj energije za zaključek, bo vse v redu. Težko rečem, da je forma prava. Je nestabilna zaradi poškodbe z začetka sezone. Nisem imela dovolj časa za treninge, samo dirkala sem. Eno dirko bolje, drugo slabše. Naredila sem vse optimalno," je pojasnila Bujakova.

"Rada bi videla, da ena od nas Slovenk pride v 'top 10'. To bi bil vrhunski rezultat," si je še zaželela Poljakinja s slovenskim potnim listom.