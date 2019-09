Hauptman: S Pogačarjem se nam ni za bati za prihodnost

Pogačar je 261-kilometrsko dirko v hladnih temperaturah in dežju končal na 18. mestu, medtem ko so Primož Roglič, Matej Mohorič, Jan Polanc, Jan Tratnik, Luka Pibernik, David Per in Grega Bole z odstopom ostali brez uvrstitve.

Polanc in Roglič sta bila v dnevu bega, Pibernik pa se je na koncu izkazal kot zadnji pomočnik Pogačarju.

"Še dobro, da so skrajšali uvodna klanca, drugače bi bil to triatlon"

"Res so bile katastrofalne razmere. Še dobro, da so skrajšali uvodna klanca, drugače bi bil to triatlon. Za vse je bilo enako. Na začetku sta Primož in Jan poskušala s pobegom, ker smo pričakovali veter in da bo na ozkih cestah kakšna od večjih ekip skušala narediti selekcijo. Ni nam uspelo," je dirko do zaključnih krogov opisal Hauptman.

"Na kroge smo prišli z Mohoričem, Pogačarjem, Boletom in Pibernikom. Nekaj časa je odlično kazalo. V težkih razmerah je žal začelo Mateja zaradi mraza in dežja tresti. Bila je dirka na izpadanje. Tadej je pri 21 letih dokazal, kakšen borec je. Lahko smo veseli, saj bo ta generacija slej ali prej dobila medaljo," pa je razplet pokomentiral selektor.

Rogličev beg ni bil načrtovan

Hauptman tako ostaja edini Slovenec z medaljo s SP na cestni dirki - bil je bronast-, za drugo je zaslužen Roglič, ki je bil srebrn v vožnji na čas.

Prav prvi kolesar svetovne lestvice Roglič je bil presenetljivo v begu. A kot je pojasnil Hauptman, to ni bilo načrtovano.

"Primož se je verjetno malo bal mraza. Ko si v skupini, ne voziš na polno in te hitro začne zebsti in je konec dirkanja. Lahko smo pametni, lahko rečemo, da se nam ni izšlo, ampak lahko bi se obrnilo drugače," je razmišljal Hauptman.

"Ni se nam za bati za prihodnost"

Navdušen pa je bil nad novo zelo dobro predstavo Pogačarja. Enaindvajsetletnik je v tej sezoni debitant v svetovni seriji, nase pa je opozoril z osmimi poklicnimi zmagami, od tega tremi na dirki po Španiji, ki jo je končal na tretjem mestu.

"Tadej je prvo leto profesionalni kolesar. Če pogledamo rezultate od začetka do njegove današnje zadnje dirke, je bil ves čas v ospredju. Ni se nam za bati za prihodnost," je prepričan 44-letni nekdanji slovenski kolesar.

Visoko oceno si je prislužil tudi Pibernik, ki v dresu reprezentance vselej da od sebe 100 odstotkov in je vedno na voljo. "Luka je res pravi kolesar za dolge dirke. Slej kot prej bo prišel v ospredje. Kazal je to v mlajših selekcijah. Pokazal je, iz kakšnega testa je. Treba je graditi naprej," je zaključil Hauptman.

