Pibernik in Novak še naprej z roko v roki z Bahrain Merido

Slovenska kolesarja Luka Pibernik in Domen Novak bosta tudi v prihodnjem letu tekmovala v dresu Bahrain Meride. Kot so sporočili iz ekipe, sta Slovenca podaljšala pogodbo, Novak celo za dve leti.

Ob obeh Slovencih sta sodelovanje podaljšala tudi Japonec Yukiya Arashiro in Tajvanec Chun Kai Feng.

"Vsi štirje so z nami od ustanovitve ekipe in veseli nas, da bodo naši tudi v prihodnje. So mešanica mladih in izkušenih ter so pokazali ekipni duh," je dejal direktor ekipe Brent Copeland.

