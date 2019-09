Nizozemec za dve leti v Bahrain-Merido

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nizozemski kolesar Wout Poels je po poročanju nizozemskih medijev sklenil dveletno pogodbo z Bahrain-Merido. Enaintridesetletnik je od leta 2015 kolesaril za Sky oziroma Ineos in bil eden ključnih pomočnikov pri dveh od treh zmag Britanca Chrisa Frooma ter eni Valižana Gerainta Thomasa in Kolumbijca Egana Bernala na dirki po Franciji.

Nizozemec Wout Poels je v Bahrain-Merido sledil Rodu Ellingworthu, ki je bil do letošnjega poletja vodja ekipe za telesno pripravo pri Ineosu, zdaj pa bo delo nadaljeval v Bahrain-Meridi.

"On je oseba, ki me je prepričala, da dirkam za to ekipo. Veselim se novega izziva. Tu bodo zame nove priložnosti," je za nizozemski De Telegraaf povedal Poels.

Poels je največjo zmago zabeležil leta 2016, ko je bil najboljši na klasiki Liege-Bastogne-Liege. Nizozemec je druga velika okrepitev Bahrain-Meride za novo sezono. Pred tem je ekipa, za katero kolesarijo Slovenci Matej Mohorič, Luka Pibernik, Grega Bole, Domen Novak in Jan Tratnik, objavila prihod Španca Mikela Lande.