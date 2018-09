Primož Roglič osmoljenec dneva, do naslova prvaka pa zimzeleni Valverde #foto #video

Z visokimi cilji se je na zahtevno traso podala tudi slovenska osmerica Primož Roglič, Grega Bole, Matej Mohorič, Domen Novak, Luka Pibernik, Jan Polanc, Simon Špilak, Jan Tratnik, a 61 kilometrov pred ciljem doživela šok, ko je padel slovenski adut Roglič. S pomočjo Špilaka in Polanca se je Zasavec vrnil v glavnino, se nato prebil povsem v ospredje, a nato na zadnjem klancu doživel še en udarec in omagal. Zaradi lovljenja mu je zmanjkalo moči, mučili so ga krči, kot je za nacionalno televizijo povedal takoj po dirki, ki jo je končal na 34. mestu.

Zmagal je 38-letni španski veteran Alejandro Valverde, ki je v ciljnem šprintu ugnal Francoza Bardeta in Kanadčana Woodsa. Valverde je po štirih bronastih in dveh srebrnih prišel še do svoje prve zlate medalje na svetovnih prvenstvih.

Potek dirke:

Cilj: Zmaga za španskega veterana Alejandra Valverdeja, ki je bil v ciljnem šprintu močnejši od Bardeta in Woodsa!

5 km do cilja: Čez Höttinger Höll so se v ospredju prebili Španec Alejandro Valverde, Francoz Romain Bardet in Kanadčan Michael Woods, ki bodo obračunali za odličja na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku. Trojici sicer sledi tudi Nizozemec Tom Dumoulin.

9 km do cilja: Valgren ujet, v ospredju zdaj Bardet, Moscon, Valverde in Woods. Zaostala sta Dumoulin in Alaphilippe.

10 km do cilja: Rogliča je pred zadnjim klancem dirke pobralo, vodi Danec Valgren 27 sekund pred zasledovalci. Roglič naj bi imel težave s predrto zračnico.

15 km do cilja: Na zadnjem spustu z Iglsa se je Primož Roglič prebil čisto v ospredje, med prve zasledovalce za trenutno vodilnim kolesarjem na dirki, Dancem Valgrenom. Rogla je v skupini z Mosconom, Pinoto, Kennaughom ... Pred kolesarji je najtežji del etape, vzpon na zloglasni Höttinger Höll, ki ima na najstrmejšem delu celo 28-stopinjski naklon.

23 km do cilja: Še zadnja ubežnika sta ujeta, Roglič še vztraja z najboljšimi, Nibalija je medtem pobralo.

25 km do cilja: Asgreen in Laengen imata še dobro minuto naskoka pred skupino zasledovalcev, na čelu katere hud tempo diktira močna italijanska zasedba z Vincenzom Nibalijem. V skupini vztraja tudi Primož Roglič.

35 km do cilja: V vodstvu še vztrajata trdoživa Skandinavca Kasper Asgreen (Dan) in Vegard Stake Laengen (Nor), a imata le še dobri dve minuti prednosti pred glavnino, ki zdaj obsega le še nekaj deset kolesarjev, med temi pa je tudi kapetan slovenske vrste Primož Roglič, a je zdaj ostal sam, brez pomočnikov. Vprašanje je, koliko moči je 28-letnemu Zasavcu ostalo po padcu in lovu za glavnino.

46 km do cilja: Skok trojice Van Avermaet/Caruso/Fraile je nevtraliziran, četverica ubežnikov v ospredju ima le še tri minute prednosti pred glavnino, v kateri so tudi Slovenci. Moči so pošle Britancu Simonu Yatesu, enemu iz kroga favoritov za naslov prvaka. Omagal je tudi Poljak Michal Kwiatkowski.

48 km do cilja: Belgijec Greg Van Avermaet, Italijan Damiano Caruso in Španec Omar Fraile Matarranz so še dobre tri minute za vodilno skupino Asgreen, Lengen, Janse Van Rensburg in Britton. Glavnina je dobre pol minute za skupino zasledovalcev. Roglič je v glavnini.

49 km do cilja: Roglič je ob pomoči Špilaka in Polanca ujel glavnino in se bo zdaj poskušal prebiti v ospredje.

50 km do cilja: V ospredju ostaja le še četverica Asgreen, Lengen, Janse Van Rensburg in Britton, s štirimi minutami zaostanka sledijo Caruso, Fraile in Van Avermaet, nedaleč za njimi se vozi vse manjša glavnina, tej pa se poskušajo čim prej priključiti tudi nesrečni Slovenci, Roglič, Špilak in Jan Polanc, ki je priskočil na pomoč kapetanu.

61 km do cilja: Prvi adut slovenske reprezentance Primož Roglič je priastal na tleh v istem ovinku, ki je bil usoden že za Barguila. Roglič je počakal na rezervno kolo in zdaj ob pomoči Simona Špilaka lovi glavnino. Za njo zaostaja minuto in deset sekund.

70 km do cilja: Ubežniki se z zadnjimi močmi trudijo ostati v ospredju, vztraja jih še šest, mestem je glavnina zaostanek zmanjšala pod sedem minut. Pri lovljenju zdaj pomagajo tudi Španci in Italijani. Slovenci so v dobrem položaju, a so izkoristili priložnost in se malo potuhnili.

95 km do cilja: Tempo, ki ga na čelu glavnine diktirajo Slovenci (Bole in Tratnik) ter Avstrijci je vse hujši, prednost ubežnikov je padla pod osem minut, vse več je tudi odstopov. Barguilu se je v boksih že pridružil tudi zmagovalec dirke Po Sloveniji iz leta 2016, Estonec Rein Taaramäe. Žrtev hudega tempa je tudi branilec naslova prvaka, Slovak Peter Sagan, ki je zaostal za glavnino.

100 km do cilja: Glavnina je spet močno pospešila (z izdatno pomočjo našega Jana Tratnika), prednost deseterice ubežnikov (odpadel je Luksemburžan Didier) je padla na 10 minut, medtem so Francozi izgubili pomembnega člana, Warena Barguila, ki je po padcu v enem izmed ovinkov močno zaostal in kasneje odstopil.

Disaster for Warren Barguil, who crashes out of the race



LIVE: https://t.co/GRYE6wEsom pic.twitter.com/uWfGyqYS5Q — Eurosport UK (@Eurosport_UK) September 30, 2018

110 km do cilja: Ubežniki se ne dajo, prednost so spet dvignili na 16 minut. Na čelo glavnine se je postavila slovenska zasedba.

Solidarnost:

Padun 🇺🇦 "Got something to eat mate?"

Muller 🇨🇭 "Sure, here you go"

LOVING THIS ❤️#InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/fPLmx0ZueK — UCI (@UCI_cycling) September 28, 2018

125 km do cilja: Po dveh odpeljanih krogih so ubežniki še vedno dobrih 14 minut pred glavnino, v kateri je še naprej vse mirno. Ko se bodo začeli boji za pozicije, je pričakovati, da bo prednost ubežnikov hitro izpuhtela.

Ubezniki so za zdaj se varni pred glavnino, v kateri je tudi nas favorit @rogla #InnsbrcukTirol2018 #UCIWorldChampionship pic.twitter.com/eB8aFwQ66x — JakaLopatic (@Jaka_Lopatic) September 30, 2018

140 km do cilja: Prednost ubežne enajsterice je po prvem odpeljanem krogu okoli Innsbrucka padla pod 16 minut, na čelu glavnine je pogosto Jan Tratnik, tudi preostali Slovenci so za zdaj v odličnem položaju, a je med favoriti za končno zmago za zdaj še povsem mirno.

165 km do cilja: Slovenski kolesarji se vozijo v ospredju glavnine in sodelujejo pri diktiranju tempa, favoriti varčujejo z močmi za konec dirke, v katerem se bo odločalo o svetovnem prvaku. Ob trasi je imenitno vzdušje z množico navijačev, med njimi pa je tudi ogromno slovenskih.

Kolesarji so ze v Innsbrucku, zdaj pa se zacenja pravi pekel #InnsbrcukTirol2018 #UCIWorldChampionship pic.twitter.com/oBlkeI2cDH — JakaLopatic (@Jaka_Lopatic) September 30, 2018

Med glavne favorite za zmago spadajo Julian Alaphilippe, Michal Kwiatowski, Vincenzo Nibali, Adam Yates, Tom Dumoulin, Alejandro Valverde, Romain Bardet, Gianni Moscon, Tony Gallopin, Daniel Martin, Tim Wellens, Jakob Fuglsang … Pa seveda tudi naš Primož Roglič.

173 km do cilja: Kolesarji so vstopili v del trase, ki poteka po krogih okoli Innsbrucka. Teh bodo odpeljali šest in se prav tolikokrat povzpeli na Igls (1.039, m. n. v.), zadnji, sedmi krog pa bodo podaljšali še z vzponom na Höttinger Höll.

Z enim nekoliko resnejšim klancem (Gnadenwald, 879 m. n. v.) so že opravili. Glavnina je enajsterici dovolila pobegniti za največ 18 minut, nato so kolesarji Francije in Avstrije vzpostavili nadzor in zdaj s tempom držijo dobrih 17 minut razlike.

Še misli Grege Boleta:

195 km do cilja: Glavnina za enajsterico ubežnikov zaostaja že 17 minut.

210 km do cilja: Prednost ubežnikov je narasla že na 14 minut.

Kaj je pred zadnjo dirko letošnjega svetovnega prvenstva povedal selektor slovenske članske reprezentance Andrej Hauptman:

220 km do cilja: Enajsterica ubežnikov ima že več kot osem minut prednosti pred glavnino, ki kolesari zelo ležerno. Slovenci in vsi favoriti za zmago varčujejo z močmi, nobena reprezentanca ni prevzela naloge narekovanja tempa in sledenja ubežnikom. Po 85 kilometrih etape bodo kolesarji začeli voziti po krogih.

V glavnini ležerno:

230 km do cilja: Takoj po štartu so se začeli poskusi pobegov, odlepiti se je uspelo šesterici Asgreen (Dan), Laengen (Nor), Mullen (Irs), Fominik (Kaz), Britton (Kan), Ludvigsson (Šve), ki pa jo je ulovila še skupina Dunne (Irs), Hnik (Češ), Didier (Luks), Janse van Rensburg (JAR) in Koševoj (Blr). Glavnina z vsemi Slovenci zaostaja dobre štiri minute.

Slovenci nosijo štartne številke od 86 do 93: Bole 86, Mohorič 87, Novak 88, Pibernik 89, Polanc 90, Roglič 91, Špilak 92, Tratnik 93.

Manjše težave za prireditelje:

🍆 are bieing removed from the course. 🙃#InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/RAiZCaukIh — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) September 30, 2018

Štart: 188 kolesarjev se je ob 9.40 podalo na 258,5-kilometrsko etapo. Naslov prvaka iz Bergna 2017 brani slovaški zvezdnik Peter Sagan (zmagal je tudi v Richmondu 2015 in Dohi 2016), a naj bi bila letošnja hribovita trsa za tega odličnega šprinterja pretežka.

We're an hour away from the Men Elite Road Race! #InnsbruckTirol2018 🌈



Do you reckon @petosagan will be able to defend his title on this course ? 👇

🔴 258.5 km

🔴 4670 m ↗

🎥 @relivecc pic.twitter.com/TKc1EbgpuC — UCI (@UCI_cycling) September 30, 2018