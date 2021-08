Do svetovne krone Britanka in Švicar, Žakljevi slovenski dosežek dneva

Naslova svetovne prvakinje se je veselila Britanka Evie Richards, ki je bila prepričljivo hitrejša od dobitnice srebrne kolajne, Nizozemke Anne Terpstra (+1:03). Richardsova je bila že srebrna v sprinterskem krosu, potem ko je za las zaostala za takratno zmagovalko Švicarko Sino Frei. Prav Freijeva (+1:08) je v današnjem tesnem zaključku za bron ugnala olimpijsko prvakinjo in rojakinjo Jolando Neff (+1:08).

Tanja Žakelj je za svetovno prvakinjo zaostala deset minut in tri sekunde. Foto: Grega Stopar

Tanja Žakelj je za zmagovalko na koncu zaostala 10:03 minute in se uvrstila okoli mest, ki jih je dosegala že na tekmah svetovnega pokala.

Dvojna švicarska zmaga, Schurter pisal zgodovino

Rok Naglič je osvojil 68. mesto. Foto: Urban Meglič/Sportida Med člani sta se za zmago v ciljnem sprintu udarila Švicarja Nino Schurter in Mathias Flückiger. Hitrejši je bil 35-letni Schurter in slavil še deveti naslov svetovnega prvaka. Bron je pripadel Francozu Victoryju Koretzkyju (+1:08). Edini slovenski predstavnik Rok Naglič je preizkušnjo končal na 68. mestu, potem ko so ga najboljši prehiteli za en krog.

Schurterju je uspel zgodovinski dosežek. Še devetič je postal svetovni prvak in tako premagal dosežek Čeha Ondreja Cinka, ki je bil prvak osemkrat.

"Neverjetno. Nisem bil prepričan, da mi to lahko uspe, a mi je in nimam besed," je po naslovu dejal 35-letni olimpijski prvak iz Ria, ki je izkoristil dejstvo, da so na dirki manjkali letošnji olimpijski prvak Britanec Tom Pidcock, ki trenutno vozi Vuelto, in še dva druga zvezdnika kolesarskih disciplin Belgijec Wout van Aert in Nizozemec Mathieu van der Poel.

Nino Schurter je popravil zgodovinski dosežek Čeha. Foto: Reuters

Med mlajšimi člani je zlato kolajno osvojil Čilenec Martin Vidaurre Kossmann, na startu pa je bilo pet Slovencev.

Najbolje se je odrezal Matjaž Lozar, ki je bil z zaostankom 9:49 minute 55. Pet mest za njim je ciljno črto prečkal Jan Jereb (+10:34). En krog sta za najboljšimi zaostala Jakob Klemenčič na 76. in Matic Kranjec Žagar na 77. mestu, medtem ko je državni prvak v olimpijskem krosu Mihael Štajnar odstopil v tretjem krogu.

Med mlajšimi članicami je naslov pripadel Avstrijki Moni Mitterwallner. Edina slovenska predstavnica Vita Movrin je z zaostankom 14:49 minute končala na 41. mestu.

Hrastnikova v nedeljo v boj za odličja

V nedeljo bo še vrhunec SP kar se tiče slovenske odprave v Italiji. Slovenko Moniko Hrastnik namreč čaka tekma v spustu, na kateri bo ena od kandidatk za kolajno. Med članicami bo nastopila še Špela Horvat, medtem ko bodo med člani nastopili trije Slovenci, in sicer Luka Berginc, Jure Žabjek in Žak Gomilšček.

V nedeljo bo pomemben dan v karieri Monike Hrastnik. Foto: Grega Valančič/Sportida

Od 9.25 bosta najprej preizkušnji mladink in mladincev, med katerimi bo nastopil tudi Mel Filipič. Članice se bodo na pot podale ob 12.50, člani pa ob 14.10.