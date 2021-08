Doživetje neokrnjene narave in neskončnih brezpotij na gorskem kolesu

Foto: Getty Images

Čisti užitek na gorskem kolesu

Izkušeni gorski kolesarji se bodo strinjali, da sta najlepša občutek zmagoslavja po premaganem klancu in nagrada, ki sledi po tem – spust v dolino z vetrom v laseh in adrenalinom v krvi. Na gorskem kolesu doživite prvinsko naravo brez mestnega hrupa in vsakodnevnega stresa, zadihate s polnimi pljuči ter uživate v danem trenutku in lepotah sveta, ki vas obdaja.

Obstaja več načinov za uživanje na gorskem kolesu

Ni vam treba v visokogorje, da bi občutili adrenalinsko doživetje na gorskem kolesu. Že če se ozrete po bližnji okolici, boste našli gozdne steze in zanimiva brezpotja, ki se spreminjajo od gladkih in ravnih pa vse do valovitih in takšnih z ovirami, na katerih boste lahko pridobili prve izkušnje njihovega premagovanja in občutili zabaven del tega športa.

Če se nad tem adrenalinskim športom šele navdušujete, vsekakor za začetek izberite lahke poti, ki so prijazne do začetnikov. Težavnost pa povečajte, ko izboljšate svoje sposobnosti na gorskem kolesu. Pripravite se tudi na kakšen boleč padec s kolesa. Vse je del tega športa, ki od vas zahteva tudi malo raziskovalnega duha. Z njim boste odkrivali nove poti in pristne kotičke ter povsem nove razsežnosti svojih zmožnosti. Obenem se boste izognili obljudenim krajem in svet opazovali skozi svoje občutke, ko se boste bolj povezovali z okolico.

Foto: Getty Images

Pri gorskem kolesarstvu so ovire bistvene

Če ste navajeni kolesarjenja po cesti, se najbrž trudite izogniti vsem luknjam in vejam, ki vam prekrižajo pot. Pri gorskem kolesarjenju pa so ravno luknje, skale, potočki, korenine in druge naravne ovire tisto, kar mu daje smisel.

Za začetek spoznajte svoje kolo in lastne sposobnosti, zato se prvih voženj lotite premišljeno. Izberite poti z manjšimi ovirami, ki vam bodo pomagale pridobiti zaupanje. Ko to dosežete, se lotite zahtevnejših terenov, ki vam bodo prinesli veliko zabave in tudi umazanije. A če je navdušenje pravo, jo boste z nasmeškom pobrisali s sebe.

Foto: Getty Images

Ste pred nakupom svojega prvega gorskega kolesa?

Z gorskim kolesom boste torej občutili zabaven del povezovanja z naravo. Ko se odločate za nakup svojega, razmislite predvsem o tem, za kakšen namen ga boste uporabljali ter kako veliko in bogato opremljeno mora biti. Prilagodite ga svojim trenutnim sposobnostim.

Pri nakupu ne glejte le na znamko in težo kolesa, pač pa predvsem na velikost, ki bo najprimernejša za vas, in način vzmetenja, ki je odvisen od tega, kje se boste s kolesom vozili. Za vožnjo po gozdnih poteh in vlakah zadostuje gorsko kolo s trdim zadnjim delom, za zahtevnejše vzpone in spuste po terenskih poteh pa boste potrebovali polno vzmetenega.

Gorska kolesa imajo debelejše in robustnejše pnevmatike z grobim profilom, ki so stabilnejše in bolj vzdržljive na razgibanih gorskih terenih. Takšno kolo je kos obremenitvam, ki jih prinaša terenska vožnja. Pokončen položaj na gorskem kolesu omogoča, da uživate v razgledu, medtem ko vzmetenje absorbira udarce za udobnejšo vožnjo. Gorsko kolo je vsestransko uporabno, tako da se boste z njim lahko odpeljali tudi v službo ali šolo.

V E-trgovini Telekoma Slovenije najdete vse, kar potrebujete za gorsko kolesarjenje

Vse bolj se uveljavljajo električna gorska kolesa

Popeljejo vas kamorkoli. Tudi v tisti klanec, kamor bi sami stežka prekolesarili ali pa za to nimate časa, saj vgrajen električni motor pomaga pri premagovanju vzponov brez večjega truda. Vzpon na vrh bo tako preprost in hiter, še vedno pa boste lahko občutili adrenalin ob spustu po gozdni poti. Danes so električna gorska kolesa pravi hit, saj omogočajo udobno, varno in hkrati ekološko vožnjo praktično kamorkoli. Tako kolo lahko uporabite namesto vožnje z avtomobilom ali javnim prevozom in tako naredite še nekaj dobrega za okolje.

Električno kolo morate kljub vsemu sami poganjati, a za to ne potrebujete veliko moči. Električni pogon se vklopi, ko pritisnete na pedala, nato pa ga upravljate s pomočjo krmilne enote. Vožnja na e-kolesu je manj naporna, pospeški večji, užitek pa neverjeten.

Kam se boste odpravili s svojim novim gorskim kolesom?

Narava nam je vsem na dosegu roke in dostopna. V Sloveniji lahko odkrijete zanimive destinacije za vožnjo z gorskim kolesom. Slovenske gore in hribovja ponujajo najatraktivnejše poti, kolovoze in ceste za neomejene kolesarske priložnosti. Primerne terene za gorsko kolesarjenje boste našli po vsej Sloveniji.

Da bo kolesarjenje še večji užitek, za svoje podvige izberite tudi pametno uro. Tako boste lahko vedno primerjali svoj trenutni dosežek s preteklim in ga z naprednimi funkcijami še izboljšali. Ne pozabite pa niti na primerno hidracijo ter povrnitev energije z izotoničnimi napitki, ki vam bodo dali moč za varen spust domov.

Spremljajte oddajo Gorsko kolesarjenje z Luko Mezgecem ter dopolnite svoje znanje z nasveti in izkušnjami večkratnega državnega prvaka Luke Mezgeca in trenerja kolesarske ekipe Pogi Team Generali.