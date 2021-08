Prvi naslov na SP v gorskem kolesarstvu Francozom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jordan Sarrou je bil eden od Francozov, ki so osvojili zlato odličje. Foto: Guliverimage

Francoska reprezentanca je osvojila prvo zlato kolajno na letošnjem svetovnem prvenstvu v gorskem kolesarstvu v italijanskem Val di Soleju. Francozi so bili najboljši na mešani ekipni tekmi, na kateri pa ni bilo slovenske izbrane vrste. Srebro so osvojili Američani, bron pa Nemci.

V mešani štafeti v vsakem krogu nastopata po en predstavnik in predstavnica iz vsake od treh starostnih kategorij (mladinci, mlajši člani in člani), na koncu pa je po šestih opravljenih krogih slavila Francija s časom 1:25:51 ure. Nastopila je v postavi Jordan Sarrou, Mathis Azzaro, Adrien Bochis, Lena Gerault, Tatiana Tournut in Line Burquier.

Francija, prvi favorit za naslov, je na koncu za 48 sekund ugnala ZDA, ki so v ciljnem sprintu premagale Nemčijo v boju za srebro. Nastopilo je 15 reprezentanc, med njimi pa ni bilo Slovenije, saj na prvenstvu ne nastopa nobena mladinka.

Slovenski tekmovalci bodo tako na vrsti v četrtek, ko se bodo v mladinski konkurenci v olimpijskem krosu (13.30) pomerili Tine Jereb, Nace Gnezda in Miha Smrdel. Dve uri prej bodo na progo v Val di Soleju krenile še mladinke, pozno popoldne pa bosta na vrsti še sprinterska krosa.

Ob 17. uri bodo začele članice, ob 17.45 pa člani. Na tekmi ne bo nastopil Rok Naglič, ki se v torek ni uvrstil med najboljših 20 v drugi od dveh kvalifikacijskih skupin. Bil je 21., za uvrstitev na tekmo pa mu je zmanjkalo 32 sekund.

