Mladinci na SP brez vidnejših uvrstitev

Slovenska predstavnika Tine Jereb in Nace Gnezda na svetovnem prvenstvu v gorskem kolesarstvu v Val di Soleju med mladinci v olimpijskem krosu nista postregla z visokimi uvrstitvami. V močni konkurenci je bil Jereb 65., Gnezda pa preizkušnje ni končal. Med mladinkami slovenskih predstavnic ni bilo.

Naslova svetovnih prvakov sta se veselila Francoza, Adrien Bochis med mladinci in Line Burquier med mladinkami. Med fanti je srebro pripadlo Kolumbijcu Camilu Andresu Gomezu (+1:13), bron pa Nilsu Aebersoldu (+1:21). Med mladinkami je v tesnem troboju Burquierjeva za pet sekund ugnala rojakinjo Olivio Onesti, bron pa je pripadel Italijanki Sari Cortinovis, ki je zaostala še sekundo več.

Najboljši slovenski predstavnik je bil Jereb, ki je zasedel 65. mesto z zaostankom 11:13 minute za vodilnim. Gnezda preizkušnje ni končal.

V večernem delu današnjega sporeda se bodo pomerili še člani in članice v sprinterskem krosu. Slovenskih predstavnikov ne bo na startu. Rok Naglič je izpadel v torkovih kvalifikacijah.

V petek so na vrsti kvalifikacije v spustu, tudi s štirimi slovenskimi predstavniki. Med člani bodo za mesto v nedeljskem finalu nastopili Luka Berginc, Jure Žabjek in Žak Gomilšček (ob 11.30), med mladinci pa Mel Filipič (ob 10.30). Mesto v finalu imata v ženski konkurenci že zagotovljeno Monika Hrastnik in Špela Horvat.

Ob 20.45 bodo v petek še finalni boji v 4-crossu, nastopili bodo Luka Berginc, Tim Jež in Urban Rotnik. Pred tem bodo ob 18.45 še kvalifikacije.