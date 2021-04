Soler do etapne zmage in skupnega vodstva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sprintu zasledovalne skupine je bil najhitrejši Danec Magnus Cort, tretje mesto pa je zasedel Slovak Peter Sagan, četrto pa Italijan Sonny Colbrelli.

Številni padci, na tleh tudi Rohan Dennis

Etapo so zaznamovali številni padci. Potem ko je že kazalo, da bo etapo dobil zadnji ubežnik, švicarski specialist za vožnjo na čas, Stefan Küng, se je znašel na tleh, trdoto švicarskih cest pa je občutil tudi do etape vodilni v skupnem seštevku Avstralec Rohan Dennis, ki je v cilj prišel v drugi zasledovalni skupini, zaostal je minuto in 21 sekund.

V skupnem seštevku ima zdaj Soler 14 sekund prednosti pred Britancem Geraintom Thomasom, enak zaostanek kot Thomas imata tudi njegov moštveni kolegi pri ekipi Ineosa Avstralec Richie Porte in Colbrelli.

Edini slovenski predstavnik Jan Tratnik je na cilj prišel v zadnji skupini, ki je zaostala dobrih 19 minut.

