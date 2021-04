Tratnikovim tokrat uspelo, Colbrelli do prve zmage v sezoni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sonny Colbrelli je prišel do prve zmage v sezoni.

Sonny Colbrelli je prišel do prve zmage v sezoni. Foto: Guliverimage

Zmagovalec druge etape 74. Dirke po Romandiji je Italijan Sonny Colbrelii, kapetan moštva Bahrain Victorious, za katerega vozi tudi edini Slovenec na dirki v Švici Jan Tratnik. Colbrelli je bil v ciljnem sprintu 165,7-kilometrske etape od La Neuvevilla do Saint-Imierja le za las hitrejši od Novozelandca Patricka Bevina (Israel Start-Up Nation), tretji je bil domačin Marc Hirschi (UAE Emirates).

Jan Tratnik je danes svoje delo opravil že pred koncem etape, ta je kolesarje vodila prek šestih kategoriziranih klancev, petih druge in enega prve kategorije, v cilj je prikolesaril na 75. mestu, dobrih sedem minut za zmagovalcem.

Na razgibani etapi je bilo sprva nekaj kolesarjev na begu, kot zadnji je ostal v ospredju Estonec Rein Taaramäe, zmagovalec dirke Po Sloveniji leta 2016, ki pa ga je glavnina ujela 21 kilometrov pred ciljem oziroma pred zadnjim vzponom.

Potem pa se je odcepila skupina približno 30 kolesarjev, vključno z vodilnimi, ki so skupaj pripeljali do cilja, v sprintu pa je bil nato najmočnejši Sonny Colbrelli. Za 30-letnega Italijana, ki je moral včeraj v ciljnem sprintu priznati premoč slovaškemu zvezdniku Petru Saganu, je to prva zmaga v sezoni, za Bahrain Victorious pa tretja.

V skupnem vodstvu na dirki ostaja Avstralec Rohan Dennis (Ineos Grenadiers), danes je bil 36., a je v cilj prišel v času zmagovalca. Drugi je zdaj Bevin, ki ima za rumeno majico osem sekund zaostanka, tretji pa Valižan Geraint Thomas (Inoes Grenadiers), ki zaostaja še sekundo več. Tratnik v skupnem seštevku zaseda 67. mesto (+ 7:14).

Jutri kolesarje čaka 168,7-kilometrska tretja etapa s štartom in ciljem v Estavayerju, spopadli se bodo s šestimi kategoriziranimi vzponi, vsemi tretje kategorije. Dirka se bo končala v ponedeljek s kronometrom v Fribourgu.

Izidi 2. etape: 1. Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious 4;21:42

2. Patrick Bevin (NZl) Israel Start-up Nation

3. Marc Hirschi (Švi) UAE Team Emirates

4. Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team

5. Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates

6. Wilco Kelderman (Niz) Bora-Hansgrohe

7. Ilan Van Wilder (Bel) Team DSM

8. Fausto Masnada (Ita) Deceuninck-QuickStep

9. Rui Costa (Por) UAE Team Emirates

10. Marc Soler (Špa) Movistar Team isti čas

…

75. Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious + 7:01 Skupni vrstni red: 1. Rohan Dennis (Avs) Ineos Grenadiers 8;39:48

2. Patrick Bevin (NZl) Israel Start-up Nation + 0:08

3. Geraint Thomas (VBr) Ineos Grenadiers 0:09

4. Richie Porte (Avs) Ineos Grenadiers

5. Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious isti čas

6. Marc Hirschi (Švi) UAE Team Emirates 0:11

7. Jesus Herrada (Špa) Cofidis 0:14

8. Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:15

9. Wilco Kelderman (Niz) Bora-Hansgrohe 0:16

10. Ilan Van Wilder (Bel) Team DSM isti čas

…

67. Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 7:14

