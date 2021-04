Britanec pred Girom podaljšal sodelovanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski kolesar Hugh Carthy, tretjeuvrščeni na lanski Vuelti, je podaljšal sodelovanje z ekipo EF Education-Nippo. To je storil pred začetkom letošnje dirke po Italiji, na kateri bo kot kapetan ekipe lovil visoko uvrstitev, poroča cyclingnews.com.

"To je bila edina logična poteza. V ekipi se odlično počutim, v njej imam veliko prijateljev, smo pa že dokazali, da imamo dovolj kakovosti tudi za odmevne rezultate," je ob podaljšanju sodelovanja dejal Hugh Carthy, 26-letni specialist za gorske etape. Ta je v ekipi od leta 2017, z njo pa je že dobil etapi na Vuelti, kjer je lani zmagal na preizkušnji z vzponom na prelaz L'Angliru, in dirki po Švici.

Lani se je znašel na dirki po Španiji na zmagovalnem odru in tako čestital zmagovalcu Primožu Rogliču. Foto: Reuters

"Hugh predstavlja temeljne vrednote te ekipe. Trdo dela, ne boji se bolečin in trpljenja, kar je najpomembneje, ostaja zvest samemu sebi. Vedeli smo, da se bo njegova delovna etika obrestovala, in prav veseli smo, da so ljudje začeli opažati. Odkar je pri nas, se je veliko naučil, zna se spoprijeti s tritedenskimi dirkami, z njim imamo velike cilje," je s podaljšanjem pogodbe zadovoljen direktor ekipe James Vaughters.