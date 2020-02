Slovenski kolesarski biser razveseljuje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadej Pogačar je v Španiji prišel do tretje skupne zmage med elito.

Tadej Pogačar je v Španiji prišel do tretje skupne zmage med elito. Foto: POGI Team

Vsega 21-letni slovenski kolesar Tadej Pogačar navdušuje na začetku koledarskega leta. V zadnjih petih dneh je tlakoval pot do tretje skupne zmage med kolesarsko elito. Danes so ga okronali za zmagovalca dirke po Valencii, potem ko je v ravninski etapi z ekipo zadržal rumeno majico vodilnega.

V preteklem letu je Tadej Pogačar premierno kolesaril med elito. Pod svoje okrilje ga je zvabilo moštvo UAE Emirates in iz meseca v mesec je presenečal sebe kakor tudi šefe. Ti so mu namenjali vse več priložnosti za dokazovanje, sploh ko je najprej februarja zmagal na dirki na Portugalskem in zlasti maja, ko je deklasiral tekmece na dirki po Kaliforniji.

Zaradi dobrih predstav je dobil priložnost na Vuelti. Sprva je bilo mišljeno, da se bo na krstni tritedenski dirki le učil, a je krojil razplet pri vrhu. Na koncu je osvojil skupno tretje mesto in bil ob osrednjemu junaku Primožu Rogliču na zmagovalnem odru. Pohvalil se je tudi z belo majico za najboljšega mladega kolesarja, najbolj pa je zaznamoval dirko v treh izjemno zahtevnih gorskih etapah, kjer je prehitel prav vse.

Dva testa po Valencii in oba prestal z odliko

Za letošnje leto so apetiti razumljivo zrasli tako pri njemu kakor tudi njegovih delodajalcih. Uvrstili so ga v ekipo za veliki Tour de France, kjer bo zagotovo dobil v kakšni od etap proste roke.

Imel pa jih je že na prvi letošnji dirki. Na petdnevni preizkušnji okoli Valencie ni imel tekmeca. Prvič je opozoril nase že v drugi etapi, v kateri je bil v zaključki krajši vzpon. Prehitel je tudi legendarnega Alejandra Valverdeja, ki je bil lani na Vuelti drugi v skupnem seštevku.

Foto: POGI Team

Slovenski kolesarski biser se je razumljivo nemudoma znašel v središču pozornosti za sobotno gorsko etapo, v kateri je spet pohodil na plin v najbolj pomembnem trenutku. Favoriti so padali kot po tekočem traku in z etapno zmago je postalo jasno, da bo vsega 21-letni Pogačar tudi končni zmagovalec dirke. V nedeljo je bila na sporedu le ravninska etapa - v tej se je zmage veselil Nizozemec Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step), ki je ugnal rojaka Dylana Groenewegna (Jumbo-Visma). Tretji je bil Nemec John Degenkolb (Lotto Soudal).

Že tretja zmaga v WorldTouru

To je že Pogačarjeva tretja skupna zmaga med kolesarsko elito in dober obet za sezono, ki prihaja. Ta ima kar nekaj vrhuncev. Zanj bosta tista osrednja francoski Tour in olimpijske igre, a bo priložnost dobil tudi na nekaterih priznanih dirkah, ki imajo v svetu kolesarstva veliko veljavo. Njegova naslednja bo "domača", saj bo nastopil na UAE Tour.

Zaradi dobrega dosežka v Španiji bo lahko v nadaljevanju leta še bolj sproščeno kolesaril. Foto: tadej-pogacar.com

V marcu ima v načrtu dve klasiki Paris – Nica in Milano – Sanremo. V začetku aprila bo sledila večdnevna preizkušnja po Baskiji, ob koncu pa najprej nizozemska klasika Amstel Gold Race in belgijski Valonska puščica ter Liege-Bastogne-Liege. Maja ga čaka kriterij du Dauphine, junija pa torej Tour de France. Kam ga bo pot peljala v drugi polovici leta, se v ekipi UAE Emirates še niso odločili.