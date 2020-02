Matej Mohorič tretji v etapi, Pogačar izgubil rumeno majico

Zmagovalec tretje etape koledarske dirke po Valencii, 168-kilometrske preizkušnje od Orihuele do Torrevieje, je moštveni kolega našega asa Primoža Rogliča pri ekipi Jumbo-Visma, Nizozemec Dylan Gorenewegen. Drugi je bil njegov rojak Fabio Jakobsen (Deceuninck – QuickStep), tretji pa Matej Mohorič (Bahrain – McLaren). Tudi Luka Mezgec (Mitchelton – Scott) se je izkazal s šestim mestom, Tadej Pogačar (UAE Emirates) pa je bil 18. in je izgubil skupno vodstvo na dirki.

Četrti slovenski predstavnik na dirki Jan Polanc (UAE Emirates) je bil 31., 38 kolesarjev pa je v cilj prikolesarilo v času zmagovalca.

🙌 ¡Dylan Groenewegen repite victoria en la #VCV2020!



🚀 El holandés está volando en este inicio de temporada



Lo viste en #E2 📺 y https://t.co/x56wEWoWvo pic.twitter.com/wQWoGbN2X2 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 7, 2020

Groenewegnovega moštvenega kolega Rogliča na dirki po Valencii ni, najbolje uvrščeni Slovenec ostaja Pogačar na drugem mestu, vodstvo pa je prevzel Mezgečev klubski tovariš pri Mitchelton Scottu, Avstralec Jack Haig. Mohorič in Polanc v skupnem seštevku zasedata osmo in deveto mesto, dve in pet sekund za Haigom, Mezgec je 75. s štirimi minutami in pol zaostanka.

Dirka se bo končala v nedeljo v Valencii.

