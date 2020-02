Pogačarju odločilna etapa dirke po Valencii

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mladi slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Emirates) je zmagovalec četrte etape dirke po Valencii, s katero je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku. Po zmagi na odločilni etapi, Pogačarju skupno zmago lahko prepreči le še res velika smola.

Pogačar je z zmago na 170-kilometrski etapi od Calpa do Altee naredil odločilen korak k zmagi na letošnji, že 71. izvedbi dirke po Valencii. To je bila namreč edina prava gorska etapa, v nedeljo se bo dirka končala s pretežno ravninskimi 97,7 kilometri od Paterne do Valencie.

Pogačar je z drugo etapno zmago na dirki – najboljši je bil že v drugi etapi – znova v rumeni majici vodilnega, napadel je na zadnjem vzponu, dobre tri kilometre pred ciljem in strl konkurenco. To je bila za 21-letnega Gorenjca že deseta zmaga med profesionalci.

Drugo mesto je danes osvojil Belgijec Wout Poels (Bahrain McLaren), tretje pa Britanec Teo Geoghegan Hart (Ineos). Z 18. mestom se je v etapi izkazal tudi Pogačarjev moštveni kolega Jan Polanc, na dirki pa nastopata še Matej Mohorič (Bahrain McLaren) in Luka Mezgec (Mitchelton Scott).