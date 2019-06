Sanjski scenarij za Mezgeca #video #foto

Druga etapa dirke Po Sloveniji je bila povsem po slovenskih notah. Zmagovalec je postal Luka Mezgec (Mitchelton Scott), ki je tudi novi vodilni na dirki. Drugi je bil Grega Bole (Bahrain Merida). Z izjemo gorske majice so vse preostale na plečih slovenskih kolesarjev. "Domače zmage so nekaj posebnega," je dejal slovenski junak etape od Maribora do Celja.

Po pričakovanjih se je v drugi etapi dirke Po Sloveniji konkretneje začelo zapletati pri zadnjem vzponu na Svetino. Slovenski adut za končno zmago Tadej Pogačar ni mogel držati tempa moštvenega kolega pri UAE Emirates Diega Ulissija, Aleksandra Vlasova (Rus/Gazprom-Rusvelo), Estebana Chavesa (Kol/ Michelton-Scott), Giovannija Viscontija (Ita/Neri Sottoli) in Bena Hermansa (Bel/Israel).

Veliko smole je imel eden od osrednjih favoritov Chaves, ki je pri spustu celo dvakrat padel, a obakrat našel priključek z ubežno skupino.

"Na klanec sva s Pogačarjem malo zaostala. Spredaj sva imela Ulissija, zato nama ni bilo treba narekovati tempa," je po drugi etapi, ki se je začela v Mariboru in končala v Celju, dejal Jan Polanc (UAE Emirates).

Fotogalerija 2. etape (foto: Sportida):

Pogačar verjame v boljši jutri

"Klanec na Celjsko kočo smo začeli na polno. Mogoče me je tudi vročina utrudila. Za vse je isto. Na koncu sem bil v prvi skupini. Bomo videli, kako bo šlo jutri," je dejal Pogačar, ki je na cilj prikolesaril kot deveti.

Mezgec po zmagi v drugi etapi

Ubežniki so bili na dobri poti, da pridejo povsem sami do cilja, a se je zasledovalna skupina po krogu v Celju začela nevarno približevati. V tej skupini sta bila tudi dva slovenska šprinterja Luka Mezgec in Grega Bole, ki sta upala, da bi lahko v tej etapi prišla do prestižne zmage.

"Kilometer do cilja sem ga videl. Ne vem, kje nas je ujel. Na koncu spusta ga nisem videl. Vedel sem, da moram narediti dober šprint, saj vem, da je zelo hiter," je Mezgec pokomentiral dejstvo, da mu je za ovratnik dihal rojak Bole.

Prav slovenska kolesarja sta se na koncu udarila za etapno zmago. Mezgec je bil najmočnejši in je tako drugič v karieri osvojil etapo na dirki Po Sloveniji. Prvič mu je to uspelo leta 2017, ko je bil cilj v Ljubljani.

Računal in se skoraj zmotil

"Zelo naporno je bilo. Zlasti sam sem bil nervozen, ker sem moral dati vse od sebe. Nisem se smel predati. Bila je igra v glavi. Telo da, glava zaustavlja. Ko dirkam v slovenskih krajih, sem dodatno motiviran in grem prek sebe," je dodal Mezgec.

Navijači so ob progi spet naredili lepo kuliso. Foto: Vid Ponikvar

Čeprav je na vzponu na Svetino zaostal za ubežniki, je verjel, da jih lahko do cilja ob pomoči ulovi: " Ko smo bil na vrhu, so rekli, da imamo 25 sekund zaostanka. Vedel sem, da lahko z dobrim spustom znižamo njihov naskok. Na dnu smo bili od 15 do 20 sekund za njimi. Vmes se je nato celo zaustavilo. Žal mi je bilo, da nisem takoj potegnil, saj bi prišli v stik z njimi. Računal sem, da se bodo trije spredaj malce utrudili, in se na koncu celo skoraj zmotil."

Zelena, rdeča in bela majica v slovenskih rokah

Že pred dirko je razlagal, da si želi v drugi etapi priti čez zadnji gorski cilj v bližini najboljših hribolazcev, saj bi bil nato ob koncu kot šprinter v odličnem položaju. In scenarij se mu je uresničil: "Na vzpon smo začeli dobro. Po dveh kilometrih sem zašel v težave. Malce sem popustil. Vedel sem, da se cesta po spustu kmalu zravna. Prišel sem v ritem. Na vrhu gorskega cilja sem vedel, da bom ravninske odseke dobro odpeljal, ker sem v dobri formi."

Tadej Pogačar verjame v boljši jutri. Foto: Sportida

Čeprav bo imel Mezgec (pripada mu zelena majica najboljšega v skupni razvrstitvi, rdeča po točkah - bela majica je na plečih Pogačarja, le modra za gorske cilje je v rokah Vlasova) jutri oblečeno zeleno majico, pa jo bo moral najverjetneje predati gorskemu kolesarju. Najboljše noge so v petek kazali Ulissija, Vlasov, Chaves, Visconti in Hermans.

A ima svoje načrte tudi Pogačar. Nova priložnost bo že v petek, ko bo etapa od Žalca do Idrije. Tudi za bo selektivna.