Saj niste pozabili, kajne? 23. 5. 2019 je bil velik dan za slovensko kolesarstvo. #video

Pred natanko letom dni, 23. maja 2019, sta slovenska kolesarja Jan Polanc in Primož Roglič poskrbela za enega najbolj imenitnih dosežkov slovenskega kolesarstva. Polanc, član ekipe UAE Emirates, je ta dan s 6. mestom v etapi prevzel skupno vodstvo na dirki Giro d'Italia in oblekel prestižno rožnato majico, njegov rojak Roglič (Jumbo-Visma) pa je zadržal skupno 2. mesto. To je bilo sploh prvič, da sta se na dirki takega ranga kar dva Slovenca drenjala na samem vrhu razpredelnice.

Pred natanko letom dni je Jan Polanc prevzel skupno vodstvo na Dirki po Italiji, Primož Roglič pa je zadržal 2. mesto. To je bilo prvo skupno slovensko vodstvo na dirki takega ranga. Foto: Giro/LaPresse

Fantastičen dan za slovensko kolesarstvo so ljubitelji tega športa dočakali pred natanko letom dni, po 12. etapi Dirke po Italiji, ko je Jan Polanc s 6. mestom v etapi, kjer je bil del ubežne skupine, ki si je nabrala dovolj prednosti pred zasledovalci, prevzel skupno vodstvo na dirki. V rožnatem je vztrajal dva dneva.

Foto: Giro/LaPresse

To je bil pomemben trenutek za slovensko kolesarstvo in zelo dobro se ga je zavedal tudi Polanc. "Nositi rožnato majico so bile vedno moje sanje. Še posebno po tistem, ko sem že dobil dve etapi na Giru. Danes so mi rekli, da moram v beg. Bil sem osredotočen na to, da mi to uspe, in naredil sem, kar sem moral. Današnji uspeh je res nekaj velikega," je povedal po etapi, v kateri je uresničil svoje sanje.

.@PolancJan 🎙”I am so happy to wear the Maglia Rosa. I was thinking about winning the stage but I can be happy with what I’ve done” | @PolancJan 🎙"Sono davvero felice per la Maglia Rosa. Ho pensato di poter vincere la tappa ma sono felice con quello che ho fatto" #Giro pic.twitter.com/QXXXy9tkOI — Giro d'Italia (@giroditalia) May 23, 2019

Polanc je že dvakrat slavil na etapi Gira, leta 2015 in 2017, a skupnega vodstva do 23. maja lani še ni okusil.

Foto: Giro/LaPresse

Njegov rojak Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki je veljal za enega glavnih favoritov za končno zmago in jo po vseh možnih težavah, od neposrečene menjave kolesa, padca pri spustu in konfliktnih situacij z ljubljencem italijanskih navijačev Vincenzem Nibalijem, skoraj dosegel, je dirko končal na 3. mestu za zmagovalcem Richardom Carapazom in drugouvrščenim Nibalijem.

Slovenskim kolesarskim asom Polancu, Rogliču in Tadeju Pogačarju so slovenski ljubitelji kolesarstva v Ljubljani pripravili bučen sprejem. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Letošnji Giro je zaradi pandemije prestavljen na oktober (3. do 25. oktober). Carapaz, ki bo na Giru kapetan svojega novega moštva Ineosa, je že napovedal poskus ubranitve zmage.