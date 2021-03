Roglič izpušča virtualno dirko Po Sloveniji, bo pa podaril dres

Najboljši kolesar mednarodne lestvice Primož Roglič je na zadnji etapi dirke Pariz−Nica dvakrat padel in si ob tem izpahnil ramo ter dobil odrgnine po telesu. Ob tem, da je izgubil skupno zmago, pa je ostal tudi brez možnosti hitre regeneracije in posledično že dogovorjenega sodelovanja na četrti etapi virtualne dirke Po Sloveniji, so dodali organizatorji v izjavi za javnost. Sobotna virtualna etapa od Bohinja do Pokljuke bo tako minila brez udeležbe slovenskega zvezdnika, ki bo skušal okrevati do Dirke po Baskiji (5.−10. april).

Slovenski kolesarski as bo v soboto z dresom obdaril srečnega udeleženca dirke. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vseeno se je Roglič, tudi ambasador slovenskega turizma, spomnil na udeležence prihajajoče sobotne etape Bohinj−Pokljuka. Organizatorji virtualne dirke bodo ob koncu sobotne etape med vsemi udeleženci, ki bodo prispeli v cilj na Pokljuki, izžrebali dres Primoža Rogliča (Jumbo-Visma), ki ga bo naš šampion podpisal in poslal srečnemu izžrebancu.

Do konca virtualne kolesarske dirke Po Sloveniji sta še dve etapi, sobotna od Bohinja do Pokljuke in kronometer po ulicah Ljubljane, ki bo prihodnjo soboto.