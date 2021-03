Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Martin Hvastija o začetku Rogličeve in Pogačarjeve sezone

Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki je imel s padcema nekaj smole, sta pokazala odlično pripravljenost na začetku kolesarske sezone.

Najboljša kolesarja preteklega leta Primož Roglič in Tadej Pogačar sta na začetku sezone pokazala, da so njune noge spet izredno močne, zato si lahko slovenski privrženci tega športa obetajo izjemno leto, kar poudarja tudi kolesarski strokovnjak Martin Hvastija. A hkrati dodaja, da se slovenska šampiona zagotovo zavedata, da bosta do realizacije ciljev potrebovala tudi kanček sreče oziroma čim manj smole, ki se denimo drži Rogliča.

Zmaga na UAE Tour, sedmo mesto na italijanski klasiki Strade Bianchi, vodilni položaj na Tirreno Adriatico so dosežki Tadeja Pogačarja v uvodu sezone. Tudi Primož Roglič bi se lahko že pohvalil s skupno zmago, a je na zadnji etapi na dirki Pariz – Nica dvakrat padel in izgubil rumeno majico vodilnega. A je s tremi etapnimi zmagami prav tako pokazal, da so njegove noge močne.

"Forma je vrhunska. Kjer smo lani končali, smo letos začeli," poudarja poznavalec kolesarstva Martin Hvastija.

Vsak sta pokazala dobro pripravljenost na svojem terenu

Osrednji vrhunec za slovenska kolesarja je razumljivo Dirka po Franciji, na kateri sta lani uprizorila izjemne vožnje in na koncu tudi dramo. Mlajši Pogačar je namreč zaključnem kronometru, dan pred koncem dirke, uprizoril neverjeten preobrat in starejšemu rojaku slekel rumeno majico ter se v Parizu kot prvi Slovenec veselil zmage na najbolj prestižni dirki na svetu.

"Vsak sta pokazala dobro pripravljenost na svojem terenu. Primož je bil superioren. Njegovo najmočnejše orožje so zaključki v klanec. Prav tako je bil odličen na kronometru. Tadej je fenomenalen. Vsakič znova preseneča in vedno kaj novega pri njem odkrijem. V nedeljo se je denimo pričakovalo, da bo Wout van Aert vrnil udarec, a je udaril Tadej. V bistvu je kot mačka. Kamor ga vržeš, pristane na nogah.

"Ne upam razmišljati še o čem drugem"

A ima cesta veliko pasti in je konec šele, ko kolesar prečka ciljno črto zadnji dan tekmovanja. Roglič je imel na dirki Pariz – Nica spet smolo s padci, ki so pri njem velikokrat na tapeti. Dvakrat je padel v nedeljo pri spustih, ko je bila na sporedu 93 kilometrov dolga etapa, v kateri mu sicer ob normalnem poteku ne bi mogel nihče odvzeti vodilnega položaja. Padel je tudi v peti etapi, vendar k sreči brez posledic. Lani je denimo tik pred osrednjim vrhuncem predčasno končal kriterij Dauphine, na katerem se je peljal proti zmagi. Posledice padca so bile namreč prehude. V zraku je bil celo njegov nastop na Tour de Franceu. Prav zaradi nevšečnosti na tritedenski francoski kolesarski pentlji ni bil pravi, kar ga je najverjetneje tudi stalo skupne zmage.

Na tleh se je večkrat znašel že v preteklosti, denimo na Giru, Vuelti … "Kolesarstvo zahteva, da nimaš smole, oziroma imaš srečo. Primož je ni imel na dirki Pariz - Nica. Ne upam razmišljati še o čem drugem, kaj takšni dogodki prinesejo. Lahko načnejo samozavest. Ko imaš otroke, se kolesarji še bolj zamislijo in ne tvegajo toliko. Kakšne poškodbe je pridobil pri padcu, ne vem. Upam, da psihološko ne bo vplivalo nanj," razmišlja Hvastija.

"Za enkrat je super pri obeh"

A je kolesarski strokovnjak optimističen in se veseli novega izjemnega leta, čeprav poudarja, da je še dolgo: "V kolesarstvu sta dva cikla, kar se tempiranja forme tiče. Spomladi se moraš pokazati v dobri luči. Zaradi morale, sponzorjev … Nato pride vrhunec sezone. Za enkrat je super pri obeh. Pokazala sta vrhunsko formo, nismo pa videli še vseh kolesarjev v akciji."

Med petim in desetim aprilom bomo lahko videli nov spektakel, to bo dirka po Baskiji. Tako Roglič kakor tudi Pogačar sta prijavljena za nastop po Španiji. Pred Tourom, ki se bo začel 26. junija, ju bomo videli skupaj na delu še na belgijskih klasikah in kriteriju Dauphine.