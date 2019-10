Roglič s konkurenti opravil še na enodnevni dirki po Emilii

Slovenski kolesarski as, letošnji zmagovalec dirke po Španiji, Primož Roglič (Jumbo Visma) je v soboto dobil še italijansko enodnevno dirko po pokrajini Emillia. Z 207,4-kilometrsko preizkušnjo je opravil v petih urah, osmih minutah in osmih sekundah ter bil 15 sekund hitrejši od Kanadčana Michaela Woodsa in Kolumbijca Sergia Higuite iz ameriškega moštva EF Education First.

Na 102. izvedbi dirke Giro d'Emillia od Bologne do San Luce so nastopili vsi trije zmagovalci največjih dirk sezone, poleg zmagovalca Vuelte Rogliča še Ekvadorec Richard Carapaz, letošnji zmagovalec Gira ter Kolumbijec Egan Bernal, junak letošnjega Toura. Bernal je na dirki po Emilii zasedel deveto mesto, Carapaza ni bilo med najboljšimi desetimi kolesarji na dirki.

Primoz Roglič, o vencedor da Vuelta a Espanha, vence o Giro Dell'Emilia 🇮🇹!! Michael Woods e Sérgio Higuita da EF fecham o pódio.

Grande vitória de Roglic que o coloca como grande favorito para Il Lombardia, na semana que vem!#ciclismoBR #GiroDellEmilia pic.twitter.com/6pcI4LACR2 — Allan Almeida (@AllanAlmeiida) October 5, 2019

V zadnjih krogih so z napadi konkurenco razredčili Rogličevi kolegi v ekipi Jumbo Visma, Sepp Kuss, George Bennett in Antwan Tolhoek, sam pa je hranil moči in napadel šele dober kilometer pred ciljem. Za kratek čas sta mu lahko sledila le Woods in Bernal, nato se je slovenski šampion odpeljal naprej. Ciljno črto je prečkal 15 sekund pred Woodsom, Bernal je zdrsnila na deveto mesto, stopničke pa si je priboril 22-letni Kolumbijec Higuita. Roglič je zmagal na svoji prvi enodnevni dirki sploh.

🚴‍♂️ Últimos 30 kilómetros de la etapa en el Giro dell'Emilia



📺 Disfrútalo en directo en @Eurosport_ES 2 y https://t.co/3DStTbFera pic.twitter.com/3JfBFfrTf0 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 5, 2019

Ni se počutil najbolje, pa vseeno dobil svojo prvo enodnevno dirko v karieri

"Če bi kolesaril sam, bi bilo težko narediti kar koli, ampak so bili fantje iz moje ekipe danes spet neverjetni. V resnici se danes nisem počutil najbolje, sem se pa do konca boril prav za moštvene kolege. Lepo je bilo zmagati tukaj, " je takoj po dirki povedal Roglič. "Nazadnje, ko sem bil tukaj, sem zmagal in danes prav tako, San Luca mi je všeč," je novinarjem v cilju še povedal Roglič, ki je letos tu dobil uvodni kronometer Gira.

Na nedavnem svetovnem prvenstvu v Yorkshiru v Veliki Britaniji 29-letni Zasavec res ni blestel, a je 2019 vendarle njegovo leto. Poleg Vuelte je letos dobil tudi Dirko po Romandiji, pa dirko Tirreno Adriatico, Dirko po Združenih arabskih Emiratih, Dirko po Italiji pa je končal na tretjem mestu.

Roglič se bo z današnjo zmago še utrdil na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze (UCI).

Giro d'Emillia 2019: 1. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 5;08:08 2. Michael Woods (Kan) EF Education First + 0:15 3. Sergio Andres Higuita (Kol) EF Education First isti čas 4. Bauke Mollema (Niz) Trek-Segafredo 0:17 5. Alejandro Valverde (Špa) Movistar isti čas 6. Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:21 7. Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:24 8. Jakob Fuglsang (Dan) Astana Pro Team isti čas 9. Egan Arley Bernal Gomez (Kol) Team Ineos 0:28 10. Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 0:32 …

