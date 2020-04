Roglič: Če bodo Tour spravili pod streho, bo to letos res izjemen dogodek

Kolesar Primož Roglič, ki je lani na noge dvignil Slovenijo, z zgodovinskima uvrstitvama na dirkah po Italiji in Španiji, skupnim tretjim mestom na Giru in skupno zmago na Vuelti, je v pogovoru za Nedelo izrazil pričakovanje, da bodo letos izpeljali dirko po Franciji. Če bodo Tour spravili pod streho, bo to letos res izjemen dogodek, je dejal.

"Vsi si želimo čim prej spet dirkati." Foto: Sportida "To bo največja dirka, na kateri bodo brez dvoma nastopili vsi najboljši. Vsi si želimo čim prej spet dirkati. Ali se bo Tour začel julija, avgusta ali septembra, je povsem vseeno, pomembno je, da se bo. Glavno je, da se svet začne spet premikati, mi bomo pripravljeni ne glede na to, kdaj se bo to zgodilo," je dejal Roglič.

"Če bo Tour na koncu poletja, bo to zelo dober znak za ves svet, da nam gre na bolje," je prepričan 30-letni nekdanji smučarski skakalec, zdaj eden najboljših cestnih kolesarjev na svetu.

Traso spoznava virtualno. Foto: Getty Images

Traso spoznava virtualno

"Uvodni del dirke res dobro poznam, predvsem prvi dve etapi bosta potekali po cestah, na katerih sem pred omejitvami gibanja treniral vsakodnevno. Drugih delov letošnjega Toura pa še nisem spoznal v naravi, to sem nameraval v prihodnjih mesecih. To mi zdaj sicer virtualno omogoča ravno aplikacija, ki jo uporabljam za trening na trenažerju," je Roglič potrdil, da čas osamitve na domu izkorišča kar se da mogoče.

Roglič je dejal, da je na trenažerju Tacx, ki so med seboj povezani s svojo aplikacijo, nekajkrat prekolesaril najvišji vrh letošnje dirke Cole de Loze: "Spoznal sem še nekatere druge klance, ki so na voljo na tem programu. Mislim, da bolj resnično, razen seveda če si tam, ne more biti. Imamo zelo dobro orodje za to, da si lahko etape ogledamo kar od doma."

"Če bo Tour, sem prepričan, da bo pred njim vsaj nekaj dirk, da si bomo kolesarji lahko povrnili občutke. Dobro bi bilo tudi, če bi lahko opravili še višinske priprave. Kakorkoli bo, bo za vse enako," je prepričan slovenski kolesar.

Prestavitev olimpijskih iger: Zame se v enem letu ne bo veliko spremenilo Foto: Getty Images

Prestavitev OI ga ne skrbi

Najboljši slovenski športnik leta 2019 po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije pozdravlja odločitev o preložitvi poletnih olimpijskih iger v Tokiu za 12 mesecev: "Prestavitev iger je bila za kolesarstvo dobrodošla, ker je to prireditelje Toura omogočilo več manevrskega prostora pri iskanju nadomestnega termina. Zato je večja verjetnost, da bodo Tour izpeljali."

Roglič je potrdil, da je imel OI v mislih in da je imel izdelan načrt dela: "Prestavitve si ne ženem preveč k srcu. Zame se v enem letu ne bo veliko spremenilo, trasa, del katere sem spoznal na ogledu konec oktobra, bo še vedno enaka. Še vedno pa bom imel visok motiv loviti olimpijsko kolajno."

"Če se bo sezona nadaljevala, bo tekmovalni ritem do konca jeseni izjemno naporen, dirkali bi vse do novembra. Nihče še ne ve, kako se bo razpletalo," je povedal Roglič in napovedal, da bi rad, če bo dobil priložnost, poleg Toura nastopil tudi na največjih klasičnih dirkah in na svetovnem prvenstvu.

"Mogoče lahko Francija do takrat epidemijo zajezi. Ampak na Tour prihajajo gledalci z vsega sveta, zato bo dirka idealna, da se virus vrne." Foto: Reuters

Epidemiologi opozarjajo na katastrofo

Vodilna škotska epidemiologinja Devi Sridhar je sicer v petek povedala, da bi bil Tour avgusta katastrofa. "Mogoče lahko Francija do takrat epidemijo zajezi. Ampak na Tour prihajajo gledalci z vsega sveta, zato bo dirka idealna, da se virus vrne. Kolesarji in navijači se gibljejo po vsej državi, s tem se virus širi in lahko pride do katastrofe. To je dolgoročna, kronična težava. Menim, da letos ne bo razmer, ki bi dovoljevale dirko z gledalci," meni Sridharjeva in poziva organizatorje, ki ne nameravajo izvesti tekmovanja brez gledalcev, da dirko odpovedo.