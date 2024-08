Za mladega Belgijca, sicer dvakratnega evropskega prvaka med mlajšimi člani, je bila to šele druga zmaga v karieri in hkrati v sezoni 2024. Segaert je slavil s povprečno hitrostjo 54,4 km/h in časom 16:59 minute.

Na koncu je imel 21-letnik sedem sekund naskoka pred drugouvrščenim Američanom Magnusom Sheffieldom (Ineos Grenadiers), še tri sekunde več je zaostal tretjeuvrščeni Švicar Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost).

Mohorič, sicer slovenski državni prvak v vožnji na čas, je počasneje začel preizkušnjo, nato pa stopnjeval ritem. Vseeno je na koncu ciljno črto prečkal 49 sekund za zmagovalcem.

V skupnem seštevku je z 19. zdrsnil na 25. mesto, za novim vodilnim Segaertom pa zaostaja 49 sekund. Drugi je Sheffield (+0:07), tretji pa Norvežan Tobias Foss (Ineos Grenadier) z 12 sekundami zaostanka.

V petek bo na sporedu ravninska tretja etapa od Blankenbergeja do Ardooieja (185,5 km).