Prvi mož Toura dvomi o Pogačarjevi čistosti?

"Glede na zgodovino kolesarstva, niti ne tako dolgo nazaj, to vprašanje ni nelegitimno," je v intervjuju za La Dépêche du Midi o morebitnem dopingu v sodobnem kolesarstvu še povedal direktor Toura Christian Prudhomme.

Tadej Pogačar letos serijsko zmaguje in navdušuje, osvojil je Giro, Tour in naslov svetovnega prvaka v Švici, s tem pa po slavnem Belgijcu Eddyju Merckxu in Ircu Stephenu Roachu postal šele tretji kolesar v zgodovini s t. i. trojno krono. "Nimam odgovora," so bile besede Prudhomma na vprašanje, ali bi ga presenetilo, če bi se v prihodnosti izkazalo, da si je Pogačar pomagal z nedovoljenimi sredstvi.

"Vidim, da na tekmovanjih kaže precej impresivne predstave," je še razlagal Prudhomme in dodal: "Kontrole obstajajo. V A. S. O. (Amaury Sport Organisation, prireditelj Toura, op. p.) smo se borili, da bi imeli neodvisne, in to smo dosegli z ITA (neodvisna protidopinška agencija International Testing Agency, op. p.). To je to."

"Vrnili smo se v čase šampionov"

Dominantni Pogačar je moral letos pogosto odgovarjati na neprijetna vprašanja o dopingu, še pogosteje je opravljal preizkuse protidopinških agencij. Podobno kot danski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je na Touru prevladoval v letih 2022 in 2023, je tudi najboljši kolesar sveta priljubljena tarča dvomljivcev, ki so še posebej glasni v Franciji v času Toura.

"Vrnili smo se v čase šampionov, ki so dirkali od začetka do konca sezone in imeli željo zmagati na vsaki dirki." Foto: Reuters

Prudhommova previdnost je morda razumljiva, v svojem času je namreč na Touru videl zmagoslavja Alberta Contadorja, Marca Pantanija in Lanca Armstronga, ki so jim kasneje dokazali uporabo dopinga. Odmeven je bil predvsem škandal okoli Armstronga, Američanu so naposled tudi odvzeli vseh sedem zmag na Touru.

A Prudhomme vseeno priznava, da je Pogačar podoben legendam preteklosti. "Vrnili smo se v čase šampionov, ki so dirkali od začetka do konca sezone in imeli željo zmagati na vsaki dirki. V tem pogledu je Pogačar podoben Merckxu in Bernardu Hinaultu. Leta sem poslušal Bernarda govoriti, da morajo kolesarji spet odkriti smisel igre in uživati. In točno to počne Pogačar."

