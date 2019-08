Prva zmaga za belgijsko moštvo po smrti Bjorga Lambrechta

Wellens je bil član ubežne skupinice, v kateri sta bila še Švicar Mark Hirsch (Sunweb) in Belgijec Laurens De Plus (Jumbo-Visma). V zaključku sta v boju za prvo mesto ostala le Wellens in Hirsch, o zmagi pa so zopet odločali centimetri.

Relive the last kilometer of the 4th stage, an exciting 96 km hilly course with start and finish in Houffalize, won by @Tim_Wellens (@Lotto_Soudal). #BinckBankTour pic.twitter.com/3xcgN2N7l9 — BinckBank Tour (@BinckBankTour) August 15, 2019

Za moštvo Lotto Soudal je to prva zmaga po tragični nesreči njihovega mladega upa Bjorga Lambrechta v začetku meseca.

Wellens je prevzel tudi skupno vodstvo na dirki, zmagovalec prvih treh etap, Irec Sam Bennett (Bora-hansgrohe), je danes zaostal in v skupni razvrstitvi zdrsnil na četrto mesto, za tri današnje ubežnike.

Edini slovenski kolesar na dirki Grega Bole (Bahrain Merida) je na današnji etapi z zaostankom 15 minut in sedmih sekund zasedel 95. mesto, skupno je 143. (+ 24:29).

Jutri kolesarje čaka veliko napornejša, peta etapa, 191,4-kilometrska preizkušnja od Riemsta do Venrayja. Dirka se bo končala v nedeljo.

Prvih 10 v etapi:

Top 10 of the 4th stage of the #BinckBankTour, from Houffalize to Houffalize. pic.twitter.com/P6eeVSsGUI — BinckBank Tour (@BinckBankTour) August 15, 2019

Prvih 10 v skupnem seštevku:

