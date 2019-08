Ganljivo slovo od mladega kolesarja #foto

Kolesarji so se spominu na perspektivnega mladeniča, ki je komaj začel stopati po svoji kolesarski poti, poklonili že naslednji dan, v četrti etapi, ki so ji organizatorji odvzeli tekmovalni značaj, etapo pa so začeli in končali z minuto molka. Tudi vsi etapni zmagovalci dirke so zmago posvetili pokojnemu Bjorgu Lambrechtu, vključno z Matejem Mohoričem, ki je bil najhitrejši v zadnji etapi Dirke po Poljski.

Incredibly sad day as we said the last goodbye to Bjorg Lambrecht. Czesław and Agata Lang had the honor to be there, with all who loved and will love Bjorg. You will always be remembered in Poland. Hope You rest in peace.

#143 🖤

fot. PhotoNews pic.twitter.com/3LDyBp3dNc