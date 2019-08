Bennettov "hat-trick" v Belgiji, tokrat odločali centimetri #video

🎥 Footage of the last kilometer of the third stage in the BinckBank Tour, Aalter-Aalter. won by @Sammmy_Be (@BORAhansgrohe) in a very close sprint with @GroenewegenD (@JumboVismaRoad). #BinckBankTour pic.twitter.com/DVnC0eWUAi — BinckBank Tour (@BinckBankTour) August 14, 2019

Tako kot v torek sta bila tudi tokrat Bennettova najbližja zasledovalca v šprintu danes drugi Nizozemec Dylan Groenewegen in tretji Belgijec Jasper Philipsen, ki sta v primerjavi z včerajšnjo etapo zamenjala mesti. Oba v skupni razvrstitvi za Bennettom zaostajata 20 sekund.

Odločali so centimetri:

Bennett na letošnji Dirki po Beneluksu sploh še ne pozna poraza, dobil je tudi prvi dve etapi, a tokrat je bil za vsega nekaj centimetrov hitrejši od nizozemske puščice Groenewegna.

V zadnjem ovinku pred ciljno ravnino je prišlo do padca, iz boja za etapno zmago je izpadlo nekaj močnih šprinterjev:

Na dirki nastopa tudi slovenski kolesar Grega Bole (Bahrain Merida), na njegov izid še čakamo.

Četrta etapa bo v okolici Houffalizeja, dolga bo 96,2 kilometra.

Prvih 10 v 3. etapi:

Top 10 of the third stage of the #BinckBankTour, from and to @gemeenteAalter. pic.twitter.com/YOy1QA0kfW — BinckBank Tour (@BinckBankTour) August 14, 2019

Skupni vrstni red:

Top 10 of the general classification after the third stage in the #BinckBankTour from and to @gemeenteAalter. pic.twitter.com/FlolhLtngc — BinckBank Tour (@BinckBankTour) August 14, 2019

