Irec tudi na drugi etapi pred vso konkurenco

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na kolesarski dirki po Beneluksu je današnjo drugo etapo dobil Irec Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), ki je zmagal tudi na ponedeljkovi uvodni etapi. Danes je premagal Belgijca Jasperja Philipsena (Emirates) in Nizozemca Dylana Groenewegna (Jumbo-Visma) in povečal naskok v skupnem seštevku dirke svetovne serije.

Bennett je do druge zmage na še eni pretežno ravninski etapi, 169 km dolgi preizkušnji od Blankenbergehja do Ardooieja, prišel v zadnjih 150 metrih, ko je presenetil Groenewegna in švignil mimo njega.

Skupno ima Bennett zdaj 12 sekund naskoka pred Poljakom Lukaszem Wisniowskim (CCC) in 13 pred Čehom Josefom Černyjem (CCC).

V sredo bo na dirki po Beneluksu na sporedu tretja etapa, 166 km dolga preizkušnja s startom in ciljem v Aalterju.

Preberite še: