Bahrain zagospodaril v Beneluksu: Mohoriču zadnja etapa, Colbrelliju dirka!

Matej Mohorič je 17. Dirko po Beneluksu končal z etapno zmago, danes sta s Colbrellijem zamenjala mesti, včeraj je bil namreč Podbličan drugi, Italijan pa prvi. Tretje mesto je danes zasedel Nizozemec Tom Dumoulin (Jumbo-Visma).

Obramba drugega mesta lep bonus

"Do popolnosti smo izpolnili načrt, zelo zadovoljni smo z doseženim," je po dirki povedal Mohorič, ki je sicer tudi danes skrbel predvsem za to, da je njegov kapetan Colbrelli ostal v vodstvu. "Branjenje Sonnyjeve majice vodilnega je bila prioriteta, obramba mojega drugega mesta pa lep bonus," je še povedal Mohorič, ki sam ni razmišljal o tem, da bi napadel skupno zmago: "Sonnyjevo vodstvo je bilo kar konkretno, 55 sekund je na tej dirki ogromno. Bolj osredotočeni smo bili na to, da ga kdo ne ogrozi."

➡ Stage 7 recap



✔ Today lead the peloton to Geraardsbergen, once again! The race never slowed down, with Matej Mohoric coming out on top.



✔ His teammate Sonny Colbrelli wins the GC after a second place at the Vesten #BeneluxTour pic.twitter.com/RooHZKf42j — Benelux Tour (@BeneluxTour) September 5, 2021

Mohorič je dodal, da se je dirka za Bahrain Victorious razpletla sanjsko, zdaj pa se bo usmeril proti evropskemu prvenstvu, ki ga bo naslednji teden gostil Trento. Tam bo dirkal tudi Tadej Pogačar. "Ne bomo imeli najmočnejše postave, saj bodo nekateri utrujeno po Vuelti. Po evropskem se bomo poskušali regenerirati in nato na svetovnem prvenstvu nastopiti s kar se da močno zasedbo."

Spet bežal

Mohorič se je v zadnji tretjini etape, tako kot dan prej, znova znašel v skupini ubežnikov, potem ko je njegova ekipa Bahrain Victorious vnovič razdelila strategijo in Colbrellija zadržala v glavnini.

Četudi je skupina v ospredju dobro sodelovala, jih je glavnina ujela pred zadnjim krogom v okolici Geraardsbergna, kjer kolesarji tekmujejo tudi v spomladanskem delu klasik z granitnimi kockami.

LAST KM RECAP! Matej Mohoric wins the stage, his teammate Sonny Colbrelli wins the GC. Great day for Bahrain Victorious in Geraardsbergen 🎉🎊 #BeneluxTour pic.twitter.com/4vjk1AJ2wW — Benelux Tour (@BeneluxTour) September 5, 2021

Mohorič je na "zidu" do kapelice nad Geraardsbergnom znova napadel in razbil skupino najboljših. Odpeljal se je ostalim, si nabral prednost 30 sekund in zanesljivo slavil 15. zmago v karieri, od tega četrto letos, poroča STA.

Colbrelli je ciljno črto prečkal 11 sekund za Slovencem in zadržal 40 sekund naskoka v skupnem seštevku.

