Ircu uvod v Beneluksu

Irski kolesar Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) je zmagovalec uvodne etape kolesarske dirke svetovne serije po Beneluksu (BinckBank Tour). Na preizkušnji od Beverena do Hulsta, dolgi 167 km, je v ciljem sprintu premagal Belgijca Edwarda Theunsa (Trek-Segafredo) in Nizozemca Mika Teunissena (Jumbo Visma).

Skupno po prvi etapi od sedmih Irec vodi pred Poljakom Lukaszem Wisniowskim in Dancem Larsom Bakom, ki zaostajata dve in tri sekunde.

"Bilo je kar nevarno. Skušal sem ostati v ospredju, fantje so opravili dobro delo in v zadnjih dveh kilometrih sem imel dobro izhodišče. Bal sem se, da bo prišlo do padcev, ker je deževalo, a se je dobro izteklo," je zmago pospremil Bennett.

Dirka se bo nadaljevala v torek z etapo od Blankenberga do Ardooieja, dolgo 169 km.

