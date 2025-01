Prva zmaga Toma Pidcocka v novi ekipi #video

Britanec je bil na zaključnem vzponu za štiri sekunde hitrejši od Avstrijca Rainerja Kepplingerja (Bahrain Victorious) in sedem od Južnoafričana Alana Harherlyja.

"Čeprav je bilo nekaj dvomov o pripravljenosti, saj pozimi nikoli ne moreš zagotovo vedeti, kako ti bo šlo, smo si danes rekli, da bomo poskušali zmagati. Do zaključka je ekipa opravila odlično delo, težkih zadnjih 200 metrov pa sem moral njeno delo oplemenititi. V zadnjih treh etapah bomo poskušali vodstvo ohraniti," je po zmagi dejal Pidcock.

