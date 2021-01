Pretrgal pogodbo in združil moči s Pogačarjem?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eden od najboljših mladih kolesarjev v karavani Marc Hirschi je leto pred iztekom pogodbe z ekipo DMS prekinil sodelovanje in, kot kaže, hitro našel novega delodajalca. Švicar se bo po navedbah Wielerflits.nl pridružil ekipi UAE Team Emirates.

Ekipa DMS je v torek zapisala, da je sporazumno pretrgal pogodbo z mladim Švicarjem, ki bi se mu pogodba sicer iztekla 31. decembra tega leta. Hirschija, ki je tako sledil kolesarjem Tomu Dumoulinu, Michaelu Matthewsu, Warrenu Barguilu in Marcelu Kittlu, so hitro začeli povezovati z ekipami, kot sta med drugim tudi Trek in Ineos, a nizozemska spletna stran navaja, da je mladega zvezdnika ujela ekipa UAE.

Za 22-letnim talentom je izjemna sezona. Na zadnji dirki po Franciji, ki jo je presenetljivo dobil njegov najverjetnejši novi sotekmovalec Tadej Pogačar, je bil zmagovalec 12. etape, na koncu pa je bil izbran tudi za najbolj borbenega kolesarja dirke. Veselil se je tudi zmage na prestižni Valonski puščici, klasični enodnevni dirki v Ardenih v Belgiji, na svetovnem prvenstvu v Imoli pa si je na cestni preizkušnji nadel bronasto odličje. Odličen je bil tudi belgijski klasiki Liege–Bastogne–Liege, kjer je po kazni Juliana Alaphilippa zaostal le za našim Primožem Rogličem.

Preberite še: