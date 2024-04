Popolna dirka svetovnega prvaka Van der Poela

"Kar težko je verjeti. Ekipa je bila še močnejša kot lani, izjemno ponosen sem na fante in vesel, da sem uspel končati delo," je v cilju prirediteljem povedal Mathieu van der Poel, ki je odpeljal najhitrejši Roubaix v zgodovini, saj je 260-kilometrsko razdaljo premagal v manj kot petih urah in pol s povprečno hitrostjo prek 47 km/h.

Zadnjih 60 kilometrov je vozil sam. "Tako zgoden napad ni bil načrtovan, poskušal sem samo otežiti dirko za vse, saj se zavedam, da sem v tem močan, ampak počutil sem super dobro, res sem imel dober dan," je pojasnil 29-letnik, ki je letos dobil že Dirko po Flandirji, skupno pa ima zdaj šest zmag na spomenikih (tri na Flandriji, dve na Roubaixu in eno na Milano – Sanremo). Danes je imel tudi nekaj sreče na brutalnih tlakovanih odsekih. "Res je, na Roubaixu se ti defekt lahko zgodi v vsakem trenutku, ampak sem imel dovolj prednosti, da sem se lahko sprostil in užival. Veliko bolj kot prejšnji teden, ko sem bilo res na limitu."

Kaj se je dogajalo?

Sprva je glavnini pobegnila skupina sedmih kolesarjev (Norvežana Per Strand Hagens in Rasmus Tiller, pa Danec Kasper Asgreen, Avstrijec Marco Haller, Belgijec Liam Slock, Rus Gleb Sirica in Poljak Kamil Malecki), ki sta se ji po napornem lovu kmalu pridružila še Srb Dušan Rajović in Belgijec Dries De Bondt.

Že 221 kilometrov do cilja pa je prišlo do prvega množičnega padca v glavnini. Kakšnih 20 kolesarjev je občutilo trdoto asfalta, med njimi Francoz Sandy Dujardin, Belgijca Tim Merlier in Laurenz Rex, pa Italijani Alberto Bettiol, Jonathan Milan in Elia Viviani ter Nemca Nils Politt in Jonas Rutsch.

💥 Crash in the peloton! Elia Viviani, Tim Merlier, Sandy Dujardin, Nils Politt, Alberto Bettiol and Jonathan Milan are among those involved.



💥 Chute dans le peloton ! Elia Viviani, Tim Merlier, Sandy Dujardin, Nils Politt, Alberto Bettiol, Jonathan Milan sont notamment… pic.twitter.com/Ib5AnyB7B6 — Paris-Roubaix (@parisroubaix) April 7, 2024

Viviani in Rutsch sta odstopila takoj po padcu, Milan je vztrajal še dobrih 40 kilometrov, nato pa se tudi on predal, Rex je 144 kilometrov pred ciljem še enkrat padel, za trenutek je bil nepazljiv in je trčil v prometni znak na cestnem otoku. Naredil je salto, trdo pristal na tleh, pa nato vseeno še poskušal ujeti tedaj že na več skupin raztrgano glavnino. Belgijec se je trudil še 13 kilometrov, nato pa odstopil.

V ospredju je ekipa Alpecin – Deceuninck svetovnega prvaka Mathieua van der Poela prevzela nadzor nad dirko, s hudim ritmom na čelu glavnine sploh na prvih nekaj tlakovanih odsekih poskrbela še za dodatno selekcijo, kmalu pa tudi ujela vodilno deveterico. Komisarji so nato diskvalificirali Britanca Joshuo Tarlinga, ki se je po njihovem mnenju predolgo držal klubskega avtomobila moštva Ineos Grenadiers. Ob tem so se vrstile tudi tehnične težave številnih kolesarjev.

Na zloglasnem tlakovanem odseku skozi arenberški gozd – pred vstopom v tega so prireditelji letos postavili šikano, ki je upočasnila kolesarje – se je v odličnem položaju znašel Van der Poel, močno pospeševal, z njim so lahko ostali le njegov moštveni kolega Jasper Philipsen, pa Danec Mads Pedersen (Lidl – Trek) in Nizozemec Mick van Dijke (Visma | Lease a Bike).

Philipsen je imel nato defekt, tempo vodilne skupine je zato padel, priključila se ji je druga skupina, iz te pa so napad sprožili Švicar Stefan Küng (Groupama-FDJ), Nemec Nils Politt (UAE Team Emirates) in Belgijec Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck). Defekt je imel tedaj še Pedersen. Vodilno trojico so zasledovalci ujeli 69 kilometrov pred ciljem, v ospredju se je nabralo kakšnih 26 kolesarjev, med njimi vsi glavni favoriti za zmago.

Zatišje ni bilo dolgotrajno, za napad se je odločil Belgijec Tim Wellens (UAE Emirates), ki mu je sledil Van der Poel. Dvojica si je privozila nekaj sekund prednosti, a je bila kmalu ujeta, protinapad je nato sprožil Vermeersch, tu ta je bil v vodstvu le kratek čas, vsi ti skoki pa so še dodatni razredčili vodilno skupino.

Šestdeset kilometrov pred ciljem pa je silovit napad sprožil Mathieu van der Poel in si hitro privozil nekaj sekund naskoka. V ozadju se je morala močna skupina zasledovalcev organizirati za lov, to pa sta po najboljših močeh onemogočala MVDP-jeva moštvena kolega Philipsen in Vermeersch. Taktika moštva Alpecin – Deceuninck je obrodila sadove, Van der Poelova prednost je počasi rasla. Štirideset kilometrov pred ciljem je imel svetovni prvak že dve minuti prednosti. V cilj je pripeljal tri minute pred moštvenim kolegom Jasperjem Philipsenom, ki je dobil sprint za drugo mesto z Dancem Madsom Pedesenom (Lidl - Trek).

V cilj za legendarni velodrom v Roubaixu je lanski zmagovalec "severnega pekla" prišel s skoraj tremi minutami prednosti pred najbližjimi zasledovalci. Letos je MVDP osvojil že spomenik Po Flandriji.

Belgijka kraljica ženske dirke Že včeraj so s 148,5 kilometra dolgo dirko Pariz – Roubaix, ki je letos doživela šele četrto izvedbo, opravile kolesarke. Prestižne zmage se je veselila Belgijka Lotte Kopecky (SD Worx – Protime), pred Italijanko Eliso Balsamo (Lidl – Trek) in Britanko Pfeiffer Georgi (DSM-firmenicsh PostNL). Belgijka je dobila ciljni sprint na velodromu v Roubaixu. Slovenk ni bilo na startu. 😈🏁 A royal sprint on the Roubaix velodrome and a great win for 🇧🇪@LotteKopecky! 🌈🏆

⏪ Relive the last kilometre of #ParisRoubaixFemmes 2024



😈🏁 Un sprint royal sur le vélodrome de Roubaix et une belle victoire de 🇧🇪@LotteKopecky ! 🌈🏆

⏪ Revivez le dernier kilomètre de… pic.twitter.com/Mjw8jUumvB — Paris-Roubaix Femmes avec Zwift (@RoubaixFemmes) April 6, 2024

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: