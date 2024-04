Slovenkam se nasmiha nastop v Parizu

Slovenske odbojkarice sede so v Daliju v kvalifikacijah za paralimpijske igre, ki bodo letos v Parizu, po treh odigranih tekmah pri treh zmagah. Po zmagah nad Nemčijo in Ukrajino so bile tokrat varovanke selektorja Simona Božiča s 3:0 boljše od Japonske. V nedeljo ob 5. uri zjutraj po slovenskem času jih čaka Iran.

Slovenija je dobila prvi in drugi niz, tako je bilo tudi na uvodnih dveh tekmah. A za razliko od obračunov z Nemčijo in Ukrajino, so Slovenke tokrat zadržale zbranost in slavile tudi v tretjem nizu za končnih 3:0. Nemčijo so sicer premagale s 3:1, Ukrajino pa s 3:2.

"Danes smo pokazale kakovostno igro, tudi rezultat kaže na to. Vesela sem, ker nam je končno uspelo dobiti tretji niz, ker smo zdaj na prvih dveh tekmah ravno v tem nizu preveč popustile. Tudi danes nam je malce padla koncentracija, a smo ga potem dobile. To je super. Počitka ne bo. Iranke so dobra in hitra ter borbena ekipa, jutri nas čaka težka tekma," je po današnji tekmi dejala kapetanka Lena Gabršček.

Slovenke v nedeljo zjutraj čakajo Iranke. Foto: ParaVolley Europe

Slovenke v nedeljo zjutraj čakajo Iranke, nato pa se bodo merile še proti Tajski in Kitajski. Tekma proti Kitajski ne bo štela za končno uvrstitev zaradi poprejšnje uvrstitve Kitajske na paralimpijske igre.

Slovenke v kvalifikacijah igrajo v postavi Jana Ferjan, Saša Kotnik, Mira Jakin, Suzana Ocepek, Klara Vrabič, Vesna Pogačar, Tija Vrhovnik, Barbara Kocmur, Valentyna Brik in kapetanka Gabršček.

Slovenske odbojkarice sede so na paralimpijskih igrah nastopile že trikrat, letos želijo četrtič. Slovenija je pripotovala na Kitajsko kot aktualni evropski podprvak in tudi kot reprezentanca, ki je najvišje uvrščena med kandidatkami za nastop v Parizu.

Na turnirju bo vsaka reprezentanca odigrala z vsako, za vozovnico na paralimpijske igre v Pariz pa se bosta na koncu turnirja, 10. aprila v Daliju v provinci Junan, pomerili dve najbolje uvrščeni ekipi po prvem delu.