Ne bo gledal le Pogačarja

Osrednje ime ekipe UAE Emirates je kajpak Tadej Pogačar, ki je lani osvojil prestižno Dirko po Franciji. Da je prišel v to moštvo, ki je naslednik italijanske ekipe Lampre, ima veliko zaslug Andrej Hauptman.

Nekdaj odlični kolesar in zdajšnji selektor slovenske reprezentance ima od leta 2019 tudi vlogo športnega direktorja pri arabskem moštvu, zato ima svoj program od takrat dodobra zapolnjen. Letošnji bo z razlogom še bolj. Vodilni v ekipi so se odločili, da bo skoraj na vsaki dirki ob Pogačarju in Janu Polancu, ta je bil lani ključen pomočnik rojaku pri pohodu do lovorike na dirki vseh dirk.

Precej zahteven program

"Moja vloga bo v glavnem biti na nekaterih dirkah, kjer bosta nastopila Tadej in Jan. Tam bom športni direktor. Tudi sam imam precej podoben program kot Tadej. Poleg olimpijskih iger, Toura in Vuelte še na evropskem in svetovnem prvenstvu. Precej zahteven program je. Med vso sezono bomo morali biti osredotočeni. Tako mi kot kolesarji. Želeti si moramo, da bomo na največjih dirkah z najboljšo ekipo," je poudaril Hauptman.

Ob vseh klubskih dirkah bo vodil slovensko reprezentanco na evropskem in svetovnem prvenstvu ter olimpijskih igrah. Počitka tudi on skoraj ne bo imel. Foto: Vid Ponikvar

Lanska zmaga Pogačarja na Touru je bila presenečenje za ekipo kakor tudi za ves kolesarski svet, pa čeprav je kolesar s Klanca pri Komendi spadal v širši krog favoritov za skupno zmago.

Tadej je še v fazi napredovanja

Vedno poslušamo športnike, da morajo kaj spremeniti, če bodo želeli tudi v prihodnje narediti takšne korake. In kaj se je spremenilo pri Pogačarju? "Ne kaj veliko. Treba se je zavedati, da ko dosežeš takšen rezultat, ne smeš gledati nazaj in sedeti na lovorikah. Iskati moraš nove izzive. Res je, da je težko priti na takšno raven, da osvojiš Tour. Še težje je tam ostati. Nič ni spremenil. Po mojem prepričanju je še v takšni fazi, da vsako leto malce napreduje. Mislim, da je najbolj pomembno, da ostane zdrav. Priprave potekajo super," odgovarja Hempi.

Tadeju Pogačarju stoji ob strani na klubski poti. Foto: Vid Ponikvar

Pogačar ima v načrtu kar dve tritedenski dirki. Ob Touru še Vuelto, na kateri je bil predlani odličen tretji, zaostal je le za Primožem Rogličem in Alejandrom Valverdejem: "To je okviren, idealen načrt, če se bo vse nadaljevalo stoodstotno. Programa se bomo držali. A ne moremo vedeti, kako bo šlo vse skupaj. Načrt je, da poskusi tudi na Vuelti, ker vemo, da je njegov največji adut regeneracija."

Ni namen, da bi se Roglič in Pogačar križala

Lani sta z Rogličem bila osrednjo bitko leta. Predzadnji dan Toura je mlajši Pogačar po izjemni vožnji na kronometru oblekel rumeno majico vodilnega. Njun koledar za novo tekmovalno sezono se na začetku razlikuje in se ne bosta srečala. O tem, ali je to načrtno, je Hauptman poudaril: "To ni glavni namen. Vsaka ekipa ima svoje prioritete. Gledali smo le na Tadejev program. Niti malo ne verjamem, da bi kdo drug špekuliral. Če hočeš zmagovati na dirkah na najvišji ravni, je lahko zmaga, ko je konkurenca boljša, veliko več vredna. Osredotočeni smo na svoj program. Super, zahteven program je. Zelo pomembna sezona je. Tako za ekipo kot za nas vse. Vesel sem in prepričan, da bo šlo vse po načrtih."

Primož Roglič in Tadej Pogačar sta lani bila prav posebno bitko na Touru. Andrej Hauptman kot eden od športnih direktorjev pri UAE Emirates poudarja, da bo težka naloga ubraniti lansko zmago na največji dirki na svetu. Foto: Guliverimage

V primerjavi z lani se je UAE Emirates dodobra okrepil in v svoje vrste zvabil nadarjenega Marca Hirschija, ta je bil doslej Tadejev veliki tekmec. Ob njem sta prišla še izkušeni Rafal Majka in Ryan Gibbons: "Vsa ekipa je presrečna, da raste. Več ko imaš dobrih kolesarjev, lažje dosegaš vrhunske rezultate, zmage. Z novimi kolesarji smo skupaj približno tri tedne. Za zdaj gre vse po načrtih. Veselim se prvih dirk. Verjamem, da bomo še močnejši kot lani."

Po potrditvi še naprej z dvojno vlogo

Hauptman bo moral imeti vseskozi na očeh tudi preostale slovenske kolesarje, da bo sestavil konkurenčno ekipo za vrhunce reprezentančnega dogajanja. Osrednje kajpak pomenijo olimpijske igre v Tokiu, ki bodo takoj po dirki Tour de France.

Tadej Pogačar je osrednji adut UAE Emirates. Foto: A.S.O./Pauline Ballet

V Pogačarju in Rogliču bo imela Slovenija dva aduta za morebitno zgodovinsko medaljo, vendar je v zraku vprašanje, kakšne posledice bo pred tem pustil Tour, saj pot v Tokio sledi takoj po prihodu kolesarjev v Pariz.

Za olimpijske igre še neznanke, ogrodje znano

Jasno je, da na Japonskem ne bomo videli na delu Mateja Mohoriča, ki bo pred tem na Touru opravljal vlogo pomočnika pri ekipi Bahrain Victorious, ki je v tem letu tako spremenila ime. "O imenih še ne bi govoril. Ogrodje je sestavljeno. Do olimpijskih iger je še dolga pot. Nenehno se bo treba ozirati na dogajanje med sezono. Ogromno dirk je in prilagoditi se bo treba, da bomo prišli v Tokio kar najbolj konkurenčni. Ne bo lahko, bo pa za vse enako," o vrhuncu sezone pravi selektor, ki se zaveda, da se lahko med letom še veliko zgodi.

Če Primoža Rogliča ne bo imel pod svojim okriljem na klubski sceni, pa ga bo imel v reprezentančnem dresu. In nanj na olimpijskih igrah stavi veliko. Foto: Vid Ponikvar

A je nekako mogoče slutiti, da bo na olimpijske igre potovala podobna ekipa, kot je nastopila na svetovnem prvenstvu v Imoli, kjer so ob osrednjih dveh slovenskih adutih nastopili še Polanc, Domen Novak, Luka Mezgec, Luka Pibernik, Jan Tratnik in Jani Brajkovič. Prav tako pa še ni jasno, kdo bo zastopal barve Slovenije na kronometru, saj ima le možnost enega predstavnika – v Imoli je kolesaril Tratnik.